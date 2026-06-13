Supersalud logró que EPS entregaran más de 200.000 pendientes de medicamentos en Valle del Cauca y Eje Cafetero

–La Superintendencia Nacional de Salud informó que alcanzó un resultado histórico para el sistema de salud colombiano al lograr que más de 200.000 pendientes de entrega de medicamentos durante la segunda jornada de la mesa regional desarrollada en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Este resultado, considerado uno de los mayores avances registrados en el país en materia de gestión de pendientes farmacéuticos, es producto de la articulación liderada por la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos, con el acompañamiento de la Delegatura para Entidades de Aseguramiento y la Dirección de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud.

En una jornada de trabajo de tres días, EPS, gestores farmacéuticos, operadores logísticos y personal técnico de la Superintendencia coordinaron acciones para resolver miles de casos que impedían la entrega oportuna de tratamientos médicos a los usuarios de la región.

Además del cierre masivo de pendientes, la mesa regional permitió avanzar en la revisión de acuerdos de voluntades, la gestión de asuntos financieros y la construcción de compromisos entre los diferentes actores del sistema, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los usuarios.

Como parte de las acciones desarrolladas, equipos de la Superintendencia acompañaron procesos de entrega de medicamentos, incluyendo jornadas de distribución domiciliaria, con el fin de verificar que los tratamientos llegaran efectivamente a manos de los usuarios, sin demoras ni barreras administrativas.

Miles de pacientes que esperaban desde hace semanas e incluso meses la entrega de sus medicamentos comenzaron a recibir respuestas concretas gracias a esta estrategia, que busca combatir una de las principales problemáticas que afecta el acceso efectivo a los servicios de salud en el país.

Con este resultado histórico de más de 200.000 pendientes cerrados, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su compromiso con la protección del derecho fundamental a la salud y continuará liderando acciones en todo el territorio nacional para garantizar que las soluciones lleguen a los usuarios y que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por fallas en la entrega de medicamentos.?