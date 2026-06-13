Destruyen caleta del Eln con cerca de una tonelada de explosivos

–Un depósito clandestino con cerca de una tonelada de artefactos explosivos pertenecientes al grupo terrorista Eln, fue destruido por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 del Ejército en el municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander.

La caleta pertenecía a la estructura llamada Juan Fernando Porras Martínez del frente de guerra nororiental material y contenía explosivos para atentar contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura crítica de la región, según el reporte militar.

Entre el material destruido se encontraban 83 dispositivos explosivos improvisados (IED), 35 artefactos explosivos activados por la víctima (VOIED), 15 medios de lanzamiento de diferentes tamaños, 182 municiones improvisadas para lanzamiento de artefactos explosivos, 520 detonadores para artefactos explosivos, así como aproximadamente una tonelada de cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora negra y multiplicadores explosivos.

Adicionalmente, fueron incautados 114 cartuchos calibre 7,62 milímetros y material de intendencia compuesto por prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos multipropósito, brazaletes y una bandera alusiva al grupo armado ELN.

#LoÚltimo || Destruido depósito clandestino con cerca de una tonelada de artefactos explosivos pertenecientes al GAO-ELN, Frente de Guerra Nororiental, en el municipio de Sardinata, #NorteDeSantander. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en coordinación con la… pic.twitter.com/FT5DMIsUtK — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 13, 2026

Con este resultado operacional se afectan las capacidades logísticas y terroristas de esta estructura armada organizada, evitando posibles acciones criminales contra la población civil, la Fuerza Pública y los activos estratégicos de la región, señaló la Segunda División del Ejército.