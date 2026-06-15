Acuerdo entre EE.UU e Irán fue firmado por Trump, Vance y Qalibaf; vicepresidente Van revela detalles del documento

–El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf firmaron electrónicamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, indicó un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos.

«El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa», dijo el funcionario, que habló telefónicamente a los periodistas bajo condición de anonimato.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, declaró a la CNN que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán tenía «una página y media» y lo describió como un marco amplio que dejaba los detalles para negociaciones técnicas futuras.

«Es un documento muy general», afirmó Vance, y añadió que varios asuntos deberían resolverse durante una fase de negociación más específica. También dijo que si Irán «se comporta como un país normal», Washington quiere «darle la bienvenida a la economía mundial».

El vicepresidente señaló que el «párrafo uno» fija la expectativa de que Irán se comprometa con la «paz y la estabilidad regional». Cuando le preguntaron por Hamás, Hezbolá y los hutíes, dijo que Teherán debía dejar de financiar «organizaciones terroristas violentas» y la «inestabilidad regional».

También insistió en que el programa nuclear iraní «ha sido completamente destruido», que su capacidad para enriquecer uranio se ha visto afectada y que sus reservas de combustible enriquecido «están enterradas muy por debajo de la tierra».

Nunca obtendrá los recursos financieros necesarios para rehacer un programa nuclear de «miles de millones de dólares», aseguró Vance. Si Irán acepta «hitos verificables» y un régimen de inspecciones, Washington «transformará totalmente» la relación con Irán y con Oriente Medio en general, añadió.

Ante los rumores del descongelamiento de los activos iraníes tras el anuncio de la tregua, Vance negó que ya se hubiera producido un alivio de las sanciones y afirmó que la liberación de fondos por el acuerdo era «definitivamente falsa». (Con información de DW y RT).