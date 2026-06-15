Netanyahu afirma que «la lucha contra Irán no ha terminado»

–El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró esta jornada que la firma de un tratado de paz entre EE.UU. e Irán, no significa automáticamente el fin de la «lucha» de Tel Aviv contra la nación persa.

«La lucha no ha terminado. Tendremos que seguir vigilando y defendiéndonos siempre que sea necesario», sostuvo el político, quien fundamentó su alegación en la supuesta pretensión de Teherán de exterminar al Estado hebreo y al derecho que a este le asiste para defenderse ante esa amenaza, como históricamente lo ha hecho.

Asimismo, Netanyahu insistió en la necesidad de que el pacto suscrito entre las autoridades estadounidenses y sus pares iraníes debe contemplar explícitamente la proscripción del programa nuclear de Irán, al asegurar que esto último ha sido una «lucha» que lo ha acompañado toda la vida.

«La misión de mi vida es la lucha contra el programa nuclear de Irán», afirmó. A ello sumó que, con independencia del acuerdo anunciado en la víspera, «Irán no tendrá armas nucleares».

En ese contexto, el ‘premier’ israelí admitió que tiene diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, que justificó a partir de la defensa de los intereses de su país.

«Hay ocasiones en las que el presidente Trump y yo no estamos de acuerdo. Uno debe defender los intereses de seguridad de Israel con sabiduría y prudencia», dijo al respecto.

En una intervención posterior, recalcó que su administración no está obligada a hacer todo cuanto Trump proponga y viceversa, como aseveran en EE.UU. «Es una relación entre socios que se conocen desde hace mucho tiempo. Muchas veces estamos de acuerdo; a veces también estamos en desacuerdo. Sucede en las mejores familias», abundó.

Con relación al pacto, Netanyahu fue taxativo, al dejar en claro que no tomó parte de las negociaciones y cuyo resultado atribuyó exclusivamente a Washington.

«Este acuerdo fue negociado por EE.UU., por el presidente de EE.UU., quien cree que puede lograr tanto la supervisión como el desmantelamiento del programa nuclear. Dije: ‘Esa es su decisión’. Lo repito: ‘Esa es su decisión. Él la dirige’. Por supuesto, expresé mi opinión en varias conversaciones. Por otro lado, dije que tenemos nuestros propios intereses», refirió. (Información RT).