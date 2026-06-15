Cámaras de seguridad y denuncia ciudadana permitieron la aprehensión de un menor con granada en Los Mártires

Captura de pantalla de video de la Policía de Bogotá

Gracias a la información oportuna de la ciudadanía y a la rápida reacción de las patrullas del CAI Paloquemao de la Estación de Policía Los Mártires, se logró la aprehensión de un menor de 16 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.

Los hechos se presentaron en la calle 17 con carrera 14. Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba actividades de registro y control, fue alertada por la central de radio de un joven en actitud sospechosa. Inmediatamente se trasladaron al lugar y observaron a un adolescente, quien, al notar la presencia de los uniformados, emprendió la huida e ingresó a un inmueble.

Con autorización previa de la administradora de este lugar y con apoyo de las cámaras de seguridad, los policías ubicaron al menor al interior del hotel. Durante el procedimiento de registro se le halló en su poder una granada de fragmentación modificada.

Este adolescente junto con el elemento incautado fue dejado a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

Aquí, una publicación en la red social Instagram con más información:

La Policía de Bogotá reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y destaca la importancia de la denuncia oportuna a través de la Línea de Emergencias 123 o al CAI más cercano.