Bogotá se consolida en el Top 40 mundial de la industria de grandes eventos y reuniones

Foto: IDT – Visit Bogotá.

Las grandes conversaciones del mundo hoy pasan por nuestra casa. Bogotá ha logrado un hito sin precedentes al ingresar oficialmente al Top 40 mundial de la industria de reuniones y eventos, alcanzando la posición número 36 entre más de 1.600 ciudades evaluadas en todo el planeta por la International Congress and Convention Association (ICCA).

Este histórico ascenso de 15 posiciones en el escalafón global es el reflejo del esfuerzo articulado de toda la cadena turística. Bogotá no es solo un destino de paso; hoy se consolida con orgullo como el epicentro estratégico de los más grandes congresos, convenciones y encuentros de talla internacional en la región.

Crecimiento al doble del ritmo de la región

Las cifras demuestran que el trabajo se lidera desde la capital avanza a pasos gigantes. Se ha registrado un crecimiento del 47 % en reuniones internacionales en comparación con el periodo anterior, una dinámica que representa casi el doble del promedio registrado en toda América Latina.

Producto de esta aceleración, Bogotá ratifica ante el mundo sus mejores credenciales:

Es la ciudad #1 de Colombia en la industria de reuniones.

Se posiciona como el cuarto destino más importante de América Latina y el Caribe para el sector de grandes eventos.

Se consolida como uno de los mercados con mayor ritmo de crecimiento en toda la región.

Un logro que transforma la ciudad y su economía

Detrás de este gran reconocimiento internacional hay una Bogotá vibrante que se ha transformado con tenacidad en un hub internacional de innovación, salud, sostenibilidad, negocios y conocimiento. Contar con escenarios de vanguardia mundial como Ágora Bogotá y Corferias, sumados a una robusta infraestructura hotelera, demuestra que la ciudad está preparada para recibir eventos globales.

Cada evento internacional que se logra traer a Bogotá deja una huella que va mucho más allá de las cifras: deja conexiones, oportunidades y desarrollo para la gente. Este dinamismo impulsa directamente a hoteles, restaurantes, transportadores, comerciantes y guías locales, generando empleo digno para miles de familias y fortaleciendo su proyección ante el mundo.

Bajo nuestro sello de #BogotáTuCasa, hoy le demostramos al mundo que nuestra capital ya no solo recibe visitantes; recibe las ideas, el talento y el conocimiento que nos conectan directamente con el futuro.