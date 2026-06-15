Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto EAAB). Este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (martes), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 16 de junio de 2026

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Suba

Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes, Niza

De la Calle 89 a la Calle 129, entre la Autopista Norte a la Carrera 62

10:00 a.m.

4 horas

verificación macromedidor

Soacha, Cundinamarca

Soacha Centro

De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 9 a la Calle 14

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

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Miércoles 17 de junio de 2026

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Usaquén

San Cristobal Norte, Santa Teresa

De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170

10:00 a.m.

24 horas

Renovación red Acueducto

Suba

La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Sabana Tibabuyes

De la Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A a la Calle 141

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Roma

De la Calle 55 Sur a la Calle 58B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 80

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Centro Industrial

De la Avenida Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Lusitania

De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G

9:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

San Cristóbal

Quindío Oriental, La Arboleda

De la Calle 46 Bis Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 10C Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Jueves 18 de junio de 2026

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Chapinero

La Porciúncula

De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Laureles

De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A

De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur

De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur

Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Bosa

Piamonte

De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte

De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.