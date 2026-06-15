    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá y Soacha

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (martes), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 16 de junio de 2026

    Suba

    Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes, Niza
    De la Calle 89 a la Calle 129, entre la Autopista Norte a la Carrera 62
    10:00 a.m.
    4 horas
    verificación macromedidor

    Soacha, Cundinamarca

    Soacha Centro
    De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 9 a la Calle 14
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros


    Miércoles 17 de junio de 2026

    Usaquén

    San Cristobal Norte, Santa Teresa
    De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
    10:00 a.m.
    24 horas
    Renovación red Acueducto

    Suba

    La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Sabana Tibabuyes
    De la Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A a la Calle 141
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Roma
    De la Calle 55 Sur a la Calle 58B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Centro Industrial
    De la Avenida Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Lusitania
    De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    San Cristóbal

    Quindío Oriental, La Arboleda
    De la Calle 46 Bis Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 10C Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Jueves 18 de junio de 2026

    Chapinero

    La Porciúncula
    De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Laureles
    De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
    De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A
    De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
    De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
    Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Bosa

    Piamonte
    De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usaquén

    Estrella del Norte, Las Orquídeas
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte
    De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte