Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá y Soacha
–(Foto EAAB). Este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (martes), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Martes 16 de junio de 2026
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Suba
Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes, Niza
De la Calle 89 a la Calle 129, entre la Autopista Norte a la Carrera 62
10:00 a.m.
4 horas
verificación macromedidor
Soacha, Cundinamarca
Soacha Centro
De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 9 a la Calle 14
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
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Miércoles 17 de junio de 2026
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Usaquén
San Cristobal Norte, Santa Teresa
De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
10:00 a.m.
24 horas
Renovación red Acueducto
Suba
La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Sabana Tibabuyes
De la Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A a la Calle 141
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Roma
De la Calle 55 Sur a la Calle 58B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Centro Industrial
De la Avenida Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Lusitania
De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G
9:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
San Cristóbal
Quindío Oriental, La Arboleda
De la Calle 46 Bis Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 10C Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
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Jueves 18 de junio de 2026
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Chapinero
La Porciúncula
De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Laureles
De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A
De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Bosa
Piamonte
De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usaquén
Estrella del Norte, Las Orquídeas
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte
De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella
De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.