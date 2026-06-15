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    Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 15 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 15 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 9855 – Noche

    Paisita
    Día 5048 – La 5ta 9 – Noche 8560 – Tigre

    Chontico
    Día 0908 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 8356 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 581 – Noche

    Play Four
    Día 3040 – Noche

    Samán
    Día 0327

    Caribeña
    Día 9231 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 4171 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6022 – La 5ta 6 – Tarde 0766 – La 5ta 9

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    Ariel Cabrera
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