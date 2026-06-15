Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 15 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 15 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 9855 – Noche

Paisita

Día 5048 – La 5ta 9 – Noche 8560 – Tigre

Chontico

Día 0908 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 8356 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 581 – Noche

Play Four

Día 3040 – Noche

Samán

Día 0327

Caribeña

Día 9231 – La 5ta 7 – Noche

Motilón

Tarde 4171 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 6022 – La 5ta 6 – Tarde 0766 – La 5ta 9