Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 15 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 15 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 9855 – Noche
Paisita
Día 5048 – La 5ta 9 – Noche 8560 – Tigre
Chontico
Día 0908 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 8356 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 581 – Noche
Play Four
Día 3040 – Noche
Samán
Día 0327
Caribeña
Día 9231 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 4171 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 6022 – La 5ta 6 – Tarde 0766 – La 5ta 9