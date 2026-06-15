    • Bogotá

    Hay cambios operativos temporales en la estación Santa Lucía por mantenimiento de la malla vial

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de la estación Santa Lucía.Foto: TransMilenio.

    ¡Aquí sí pasa! TransMilenio informó que, del sábado 13 al domingo 14 de junio de 2026, se realizarán cambios operativos temporales  en la estación Santa Lucía debido a obras de mantenimiento de la malla vial. Ten en cuenta estas novedades para organizar tus desplazamientos en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

    Vagón 2

    • Sentido norte – sur:  en obra

    ¡Gracias por tu comprensión mientras se adelantan trabajos para mejorar la infraestructura del Sistema!

    A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio con las novedades en la estación Santa Lucía: 

    Cambios operativos temporales en la estación Santa Lucía Bogotá

    Una de las recomendaciones es usar la aplicación TransMiApp para consultar rutas, realizar recargas virtuales y recibir información en tiempo real sobre novedades en la operación del Sistema.

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