Hay cambios operativos temporales en la estación Santa Lucía por mantenimiento de la malla vial

Foto: TransMilenio.

¡Aquí sí pasa! TransMilenio informó que, del sábado 13 al domingo 14 de junio de 2026, se realizarán cambios operativos temporales en la estación Santa Lucía debido a obras de mantenimiento de la malla vial. Ten en cuenta estas novedades para organizar tus desplazamientos en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Vagón 2

Sentido norte – sur: en obra

¡Gracias por tu comprensión mientras se adelantan trabajos para mejorar la infraestructura del Sistema!

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio con las novedades en la estación Santa Lucía:

Una de las recomendaciones es usar la aplicación TransMiApp para consultar rutas, realizar recargas virtuales y recibir información en tiempo real sobre novedades en la operación del Sistema.