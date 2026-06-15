Operativo contra la mendicidad infantil en Bogotá deja ocho menores bajo protección del ICBF

Foto: Policía Nacional

En conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Policía Nacional, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia, realizó un operativo integral en la Zona T, localidad de Chapinero, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá, Migración Colombia e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON.

urante las acciones de vigilancia y control desarrolladas en el sector de la calle 82 entre carreras 11 y 13, barrio El Retiro, se identificó a ocho menores de edad, de entre los cuatro meses y los diez años, quienes se encontraban realizando actividades de mendicidad y trabajo infantil.

Los menores fueron abordados junto con sus acudientes y puestos a disposición del ICBF, con el fin de activar la ruta de restablecimiento de derechos y garantizar su acceso a educación, salud, recreación y protección integral, tal como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

La Policía Nacional reitera su compromiso con el cuidado y bienestar de la niñez y la adolescencia, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier caso a través de la Línea de Emergencias 123 o 141 del ICBF.