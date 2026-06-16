    • Bogotá

    Conozca la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha del 16 al 18 de junio de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de un carrotanque de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.Foto: Acueducto de Bogotá.

    Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá y Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 16 al 18 de junio de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Barrios de Bogotá y de los municipios de Cajicá y Soacha con cortes de agua del 16 al 18 de junio de 2026

    Martes 16 de junio de 2026

    Municipio de Soacha

    Soacha Centro. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 9 y la calle 14. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Localidad de Suba

    Prado Sur, Tierra Linda, Batán, Alhambra, Malibú, Canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Río Negro, Andes y Niza. De la calle 89 a la calle 129, entre la Autopista Norte y la carrera 62. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

    Miércoles 17 de junio de 2026

    Localidad de Usaquén

    San Cristóbal Norte y Santa Teresa. De la carrera 8A a la carrera 9, entre la calle 163A y la calle 170. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a renovación de red de acueducto.

    Localidad de Suba

    La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes. De la carrera 118 a la carrera 129, entre la calle 126A y la calle 141. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

    Localidad de Kennedy

    Roma. De la calle 55 Sur a la calle 58B Sur, entre la carrera 78 y la carrera 80. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Centro Industrial. De la avenida calle 13 a la calle 22, entre la carrera 60 y la carrera 68. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Lusitania. De la avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 68 y la carrera 68G. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Localidad de San Cristóbal

    Quindío Oriental y La Arboleda. De la calle 46 Bis Sur a la calle 47A Sur, entre la carrera 18 Este y la carrera 10C Este. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

    Jueves 18 de junio de 2026

    Localidad de Chapinero

    La Porciúncula. De la calle 72 a la calle 82, entre la carrera 9 y la carrera 15. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

    Localidad de Bosa

    Laureles. De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 81 y la carrera 82; de la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre la carrera 80N y la carrera 82A; de la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B Sur y la calle 71A Sur; de la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 Bis Sur y la calle 71F Sur; y de la transversal 79D a la carrera 87, entre la calle 71F Sur y la avenida calle 75 Sur. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Piamonte. De la diagonal 65G Sur a la calle 68A Sur, entre la transversal 80G y la carrera 80M Bis A. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Localidad de Usaquén

    Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 y la calle 164. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

    Localidad de Usaquén

    San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana y Cantón Norte. De la carrera 5E a la carrera 7, entre la calle 108 y la calle 127C Bis. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

    Localidad de Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua

    • Antes del corte de agua, llena el tanque de reserva de tu vivienda.
    • Si almacenas agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Usa el agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques dando prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

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