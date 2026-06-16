Celebre el Día del Campesino en Bogota con muestra audiovisual en Casa Kilele este 16 de junio

Foto: Idartes.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te presenta, en el marco de la conmemoración del Día del Campesino, la muestra audiovisual que Casa Kilele de Bogotá realizará compuesta por cinco cortometrajes que destacan la riqueza cultural, los saberes tradicionales y las formas de vida de las comunidades campesinas colombianas. Asiste el martes 16 de junio de 2026. Entrada gratis.

La programación propone un recorrido por distintas regiones del país a través de relatos que visibilizan la relación entre territorio, trabajo, identidad y memoria.

A través de historias vinculadas con la música tradicional, la arriería, la producción agrícola y las dinámicas de la vida rural, esta muestra invita al público a reconocer el aporte fundamental de las comunidades campesinas a la construcción cultural, social y económica de Colombia.

Recorrido audiovisual por las culturas campesinas

Los cortometrajes ofrecen una mirada diversa sobre las prácticas, conocimientos y tradiciones que han sido transmitidos de generación en generación en distintos territorios colombianos. Cada producción permite acercarse a expresiones culturales que hacen parte del patrimonio vivo de las comunidades rurales.

La programación reúne historias provenientes de departamentos como Huila, Antioquia, Bolívar, Tolima y Santander, evidenciando la diversidad de experiencias que conforman la vida campesina en el país.

Memoria, tradición y vida rural en la pantalla

La muestra aborda temas relacionados con la preservación de las tradiciones, el trabajo en el campo, la música popular campesina y los oficios que han contribuido al desarrollo de las regiones. A través del lenguaje audiovisual, las obras presentan testimonios y experiencias que reflejan los desafíos, transformaciones y fortalezas de las comunidades rurales. Entrada libre.

Entre las producciones se encuentran relatos sobre el Rajaleña huilense, la tradición de los arrieros, las prácticas agrícolas y las historias de habitantes de distintas zonas rurales que mantienen vivas expresiones culturales fundamentales para la identidad colombiana.

A través de esta selección audiovisual, el público podrá acercarse a diferentes realidades del campo colombiano y reflexionar sobre la relación entre territorio, memoria y patrimonio cultural.

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