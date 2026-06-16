Desarticulan red delictiva que habría lavado activos por más de $100 mil millones producto del tráfico de migrantes

–(Imagen ilustrativa-migrantes). La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, y de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afectó de manera estructural a una organización delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y recurrir a diferentes maniobras para ocultar los recursos ilícitos y evitar su rastreo.

La estructura ilegal es señalada de promocionar por redes sociales supuestos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá, que en realidad se convertían en un pretexto para cooptar ciudadanos extranjeros y, a cambio de dinero, coordinar su salida irregular del país por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con destino a Centroamérica.

La Fiscalía, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional y agencias de Estados Unidos (@ICEgov y HSI_HQ), desarticuló a una organización señalada de facilitar el tráfico de migrantes y lavar los recursos obtenidos de esta actividad ilícita. La estructura coordinaba la… pic.twitter.com/oDhKFnnYey — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 16, 2026

De esta manera habrían sido trasladados por vía marítima y de manera ilegal más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países. La labor investigativa permitió identificar en el sistema financiero formal ingresos superiores a 100.000 millones de pesos, durante el período de comisión de la conducta delictiva. Gran parte de esta suma fue obtenida en época de pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

Nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial fueron capturados y judicializados. Entre ellos hay accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades. Son señalados de movilizar irregularmente 800.000 migrantes, obteniendo ingresos superiores a… pic.twitter.com/ttJSun7OLB — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 16, 2026

Asimismo, las evidencias recopiladas indican que la mayoría de los recursos por el tráfico de migrantes se movieron mediante transacciones en efectivo, la constitución de empresas de transporte marítimo y fluvial que les servían de fachada para dar apariencia de legalidad las ganancias, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fragmentadas en pequeños montos o ‘pitufeo’ implementados dentro de su esquema de lavado.

El trabajo articulado orientado por la Fiscalía puso al descubierto a nueve de los presuntos integrantes de esta organización, quienes fueron capturados en diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia).

Estas personas son señaladas de cumplir diferentes roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas, utilizadas presuntamente para encubrir toda la operación de traslado de extranjeros y el flujo de dinero.

En las diligencias de allanamiento fueron recolectadas 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas relacionadas con el traslado ilícito de migrantes, información contable y financiera, documentos sobre la titularidad de embarcaciones, nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares.

De igual manera, se ocupó con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó (Antioquia) y fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las que se solicitará la imposición de medidas cautelares, presuntamente utilizadas para canalizar sus recursos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.