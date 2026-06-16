Ejército de Ecuador desmantela tres campamentos de disidencias de las Farc en su territorio

–En la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el Ejército ecuatoriano desmanteló tres campamentos de las disidencias de las Farc y capturó a siete integrantes. Según el reporte militar las zonas campamentarias son del llamado frente Oliver Sinisterra, cuyos integrantes se dedicaban a la minería ilegal en territorio ecuatoriano concretamente en el sector de Juan Montalvo, perteneciente al cantón Eloy Alfaro. En el lugar se encontró maquinaria pesada empleada para la extracción irregular de minerales, la cual fue destruida.

En la acción, realizada por efectivos de la Cuarta División del Ejército, se decomisó un arsenal que incluía un fusil Bushmaster, un fusil Galil, una carabina Mossberg, tres carabinas artesanales y una pistola Glock, al igual que cerca de 900 municiones de distintos calibres, equipos de radiocomunicación táctica, prendas de uso militar y chalecos.

«En el lugar, destruyeron tres campamentos guerrilleros y neutralizaron a siete personas presuntamente vinculadas al Frente Oliver Sinisterra, un grupo armado organizado conformado por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)», precisa el comunicado. Esta facción opera principalmente en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, financiando sus operaciones a través de economías ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y, como evidenció este operativo, la minería ilegal.

El Ejército destacó que las operaciones militares continúan en el sector con rastreos, tras el resto de integrantes de la agrupación ilegal armada colombiana.