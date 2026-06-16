Gobierno movilizará en helicópteros a integrantes de la Coordinadora Bolivariana hacia Putumayo

Un grupo de 99 presuntos integrantes de la Coordinadora Bolivariana se movilizará vía aérea con el acompañamiento del Gobierno Nacional, durante el transcurso de esta semana, hacia zonas de concentración ubicadas en el departamento del Putumayo, con el propósito fundamental de iniciar una fase de preagrupamiento que facilite su eventual desarme y posterior transición a la vida civil.

El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López, entregó los pormenores operativos de esta misión, confirmando que el traslado se ejecutará utilizando helicópteros contratados de manera directa por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Según explicó el alto oficial, las autoridades ya han asegurado cinco puntos de extracción específicos para facilitar el abordaje de los supuestos miembros de esta organización, conduciéndolos a áreas de acopio y luego a los espacios de ubicación temporal definidos en la mesa de diálogo.

Para blindar la seguridad de este movimiento logístico, la Presidencia de la República expidió un decreto oficial que establece un cese de las operaciones militares ofensivas en los territorios de traslado. Esta suspensión temporal de acciones armadas, que estará vigente por varios días a lo largo de esta semana, busca proteger la integridad de los involucrados y de la población civil, evitando cualquier confrontación en el terreno. Paralelamente, se puso en marcha un mecanismo técnico de monitoreo y verificación que garantizará la transparencia de los desplazamientos.

Desde el estamento militar, las autoridades han reiterado su compromiso institucional de acatar las directrices del jefe de Estado, actuando siempre bajo el estricto marco de la Constitución y la normativa legal vigente. La orden central es disponer de todas las capacidades operativas para ofrecer las garantías necesarias que permitan que el proceso de desmovilización de esta estructura fluya sin contratiempos, con la esperanza de mitigar la violencia en el sur del país.

Es importante contextualizar que la Coordinadora Bolivariana, señalada en investigaciones recientes como una facción disidente derivada de la denominada Segunda Marquetalia, es un actor relevante en los actuales esfuerzos de pacificación en la Amazonía colombiana. Esta concentración de supuestos combatientes en el Putumayo es interpretada por analistas como un avance concreto dentro de la política gubernamental, acercando la posibilidad de la reincorporación social y económica de quienes decidan apartarse de la ilegalidad.