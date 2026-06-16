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    Resultados de las loterías y chances de este martes 16 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 16 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8441 – La 5ta 5 – Tarde 0073 – La 5ta 3

    Culona
    Día 3905 – Noche 4192

    Astro Sol
    7425 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    7312 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 9329 – La 5ta: 1 – Noche 6175 – Zorro

    Chontico
    Día 2512 – La 5ta 2 – Noche 6064 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 7917 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 7286 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 389 – Noche

    Play Four
    Día 0981 – Noche

    Samán
    Día 4774

    Caribeña
    Día 8939 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 1972 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 1000 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8757 – La 5ta 7 – Tarde 6055 – La 5ta 1

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