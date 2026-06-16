Resultados de las loterías y chances de este martes 16 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 16 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8441 – La 5ta 5 – Tarde 0073 – La 5ta 3
Culona
Día 3905 – Noche 4192
Astro Sol
7425 – Signo Aries
Pijao de Oro
7312 – La 5ta 3
Paisita
Día 9329 – La 5ta: 1 – Noche 6175 – Zorro
Chontico
Día 2512 – La 5ta 2 – Noche 6064 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 7917 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 7286 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 389 – Noche
Play Four
Día 0981 – Noche
Samán
Día 4774
Caribeña
Día 8939 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 1972 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 1000 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 8757 – La 5ta 7 – Tarde 6055 – La 5ta 1