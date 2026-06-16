-Dólar TRM: $ 3,427.07 (vigente 17 de junio)

-Euro $ 3,983.10

-Bitcoin US$ 65.817,50

Tasa de Interés

-DTF: 10.14%

-UVR: $ 413,83

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,25

-Petróleo Brent US$ 76,63

-Oro-Compra Banco de la República $ 462.346,39