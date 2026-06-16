Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes junio 16, 2026 -Dólar TRM: $ 3,427.07 (vigente 17 de junio) -Euro $ 3,983.10 -Bitcoin US$ 65.817,50 Tasa de Interés -DTF: 10.14% -UVR: $ 413,83 -Tasa de Usura 28,79% -Café US$ 3,25 -Petróleo Brent US$ 76,63 -Oro-Compra Banco de la República $ 462.346,39 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca los puntos de recolección para la semana del 16 de junio al 20 de junio de 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 17 de junio de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Economía Más de 100 colombianos crearon proyectos innovadores frente a desastres naturales Manuel Reyes Beltran viernes julio 5, 2019 Nacional Estrategia electoral y de seguridad ha dado resultado: Vargas Lleras Iván Briceño viernes octubre 28, 2011 Nacional La Ley de víctimas será aprobada: Presidente Santos Mario Murcia martes noviembre 16, 2010 Nacional Violencia política en Colombia dejó el año pasado 648 líderes sociales muertos: Cinep Ariel Cabrera domingo mayo 12, 2019