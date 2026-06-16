MinDefensa descarta infiltración de grupos armados ilegales para torcer el voto de los colombianos en la segunda vuelta electoral

–«No hay que criminalizar el voto», afirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para advertir que de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), que está conformada por la sociedad civil y universidades en Colombia, la «evidencia disponible no muestra una correlación directa y significativa entre la presencia de grupos armados ilegales y la decisión de los votantes».

«En otras palabras, los colombianos votan de manera libre», anotó el jefe de la cartera de Defensa, quien subrayó que aunque existen grupos criminales con presencia en ciertos lugares del país, «no significa que puedan determinar de manera generalizada la voluntad de los ciudadanos al momento de votar».

Agregó que la desinformación que ha surgido en torno a ello es una gran amenaza y hay que evitar que se siga irradiando y alimentando la paranoia y desconfianza.

Reseñó que el ejercito gaitanista o cartel del clan del golfo es el grupo criminal mas grande que delinque en Colombia, le sigue el cartel del Eln, luego las disidencias de Mordisco y las de Calarcá; y frente a estas estructuras criminales, la Fuerza Pública ha mantenido la ofensiva para desmantelarlos y anular su amenaza. Más de 16.000 integrantes de estas estructuras han sido neutralizados en los últimos 4 años, y cada 20 horas nuestros militares y policías sostienen un combate.

Finalmente, el uso de celulares y cámaras está prohibido en las mesas y puestos de votación para minimizar delitos electorales, como el constreñimiento al sufragante, complementó.

El ministro destacó que 408 mil integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados el próximo fin de semana en el territorio nacional para seguir cumpliendo la misión y ejecutar el Plan democracia para garantizar a los colombianos su derecho al voto de manera libre y segura.

Afirmó igualmente que la democracia no se defiende sembrando miedo ni desconfianza. «Aunque existen grupos criminales que representan una amenaza y deben ser enfrentados con toda la capacidad del Estado, no hay evidencia de que determinen de manera generalizada la voluntad de los colombianos en las urnas», puntualizó.

E insistió que, de hecho, la Misión de Observación Electoral ha señalado que la evidencia disponible no muestra una correlación directa y significativa entre la presencia de grupos armados ilegales y la decisión de los votantes. Los colombianos votan de manera libre».

Adicionalmente resaltó que la Fuerza Pública tiene la instrucción de actuar con total contundencia contra quienes intimiden, amenacen o intenten presionar a los ciudadanos para influir en su voto. Y pidió a la comunidad a denunciar los casos de constreñimiento electoral, a través de la Línea 157 Anticorrupción.