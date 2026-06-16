Petro suspendió operaciones militares contra disidencias de la segunda Marquetalia en diálogos de paz para facilitar su traslado a zona de ubicación temporal en el Putumayo

–(Imagen ilustrativa). A través de un decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión de operaciones militares contra el grupo autodenominado coordinadora nacional ejercito bolivariano, disidente de la segunda Marquetalia, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz, para facilitar el desplazamiento de su integrantes hacia la zona de ubicación temporal en el municipio Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con el decreto, las operaciones militares se suspendieron desde el pasado domingo 14 de junio y concluirá el próximo viernes, 19 de junio, a las 23:59 horas.

Igualmente precisa que la suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares ofensivas y especiales de Policía se aplica exclusivamente en los lugares y rutas acordados para el desplazamiento, preagrupamiento y llegada hacia la Zona de Ubicación Temporal de los integrantes de la estructura llamada comandos de frontera pertenecientes al ejercito bolivariano.

Además señala que con el fin de proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación

de la Zona de Ubicación Temporal, la información relativa a las rutas de desplazamiento y a los lugares de ubicación de los integrantes del grupo armado tendrá carácter reservado.

Indica también que la citada coordinadora del ejército bolivariano no realizará acciones ofensivas contra

la Fuerza Pública durante los desplazamientos, preagrupamiento y llegada a la Zona de Ubicación Temporal, ni cualquier otra acción que pueda ser interpretada como una violación de los acuerdos y protocolos firmados, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz de Capacitación Integral y Ubicación Temporal, por las delegaciones del Gobierno nacional y del referido grupo armado organizado al margen de la ley.

Dice que los sujetos que son reubicados deberán cumplir con el cronograma acordado para los tiempos de salida, tránsito y llegada a la Zona de Ubicación Temporal

El decreto determina la conformación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) como instancia de coordinación interinstitucional, liderado por la Gobernación del departamento de Putumayo, en el cual se articularán las entidades competentes para el seguimiento de las fases de desplazamiento, preagrupamiento y ubicación de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la Zona de Ubicación Temporal.

Estas conversaciones de paz, originalmente comenzaron el 24 de junio de 2024 en Caracas, Venezuela, y a ellas se integraron tres estructuras armadas ilegales: La segunda Marquetalia, la coordinadora guerrillera del Pacífico y comandos de la frontera ejército bolivariano. Sin embargo, la Segunda Marquetalia, con alias Iván Márquez a la cabeza, se retiró del proceso en noviembre de 2024.

Por su parte los otros dos grupos, decidieron unirse para seguir en los diálogos, y con ese objetivo crearon la llamada coordinadora.