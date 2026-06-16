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    Trabajo sí hay en Bogotá: Postúlese a 675 vacantes hoy martes 16 de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo en Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Accede a 675 vacantes para auxiliares de bodega, para conductores de servicio público, auxiliares de cocina, administradores, asesores comerciales, agente call center, representantes de servicio al cliente y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy martes 16 de junio de 2026. Son cuatro convocatorias de ‘Talento Capital’. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 80 vacantes en Bogotá

    Accede a 80 puestos de trabajo para auxiliares de bodega, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Lum Logistic S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • Personas agiles, amables que quieran crecer con nuestra organización y apoyar nuestro proceso de aliados de ultima milla
    • Contrato:  Termino indefinido y otros beneficios.
    • Horarios: Turnos rotativos.

    Postúlate hoy martes 16 de junio de 2026 de manera virtual a las 9:30 a. m.  a 11.30 a. m., a través de la plataforma Microsft Teams.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Ingresa a la Plataforma Google Meet, haciendo clic aquí y postúlate.

    Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 60 vacantes en Bogotá

    Accede a 60 puestos de trabajo para conductores y conductoras de servicio público, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EMASIVO 16 S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ?Salario: Entre $ 2.800.000 y $ 3.500.000.
    • ? Tipo de contrato: Término indefinido
    • Estudios desde bachillerato en adelante.
    • Mínimo de un año de experiencia en manejo de transporte público.
    • Licencia de conducción C2 o C3 vigente.

    Postúlate de manera virtual hoy martes 16 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Ingresa a la Plataforma  Microsoft Teams, haciendo clic aquí y postúlate.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 35 vacantes en Montevideo Bogotá

    Accede a 35 puestos de trabajo auxiliares de cocina y administradores y administradores junior, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo CBC S.A.S. ¿Te interesa?

    Asiste hoy martes 16 de Junio de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m., en la calle 19 #66-30 en la localidad de Teusaquillo.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 500 vacantes en el Centro Internacional de Bogotá

    Accede a 500 puestos de trabajo en áreas administrativas, comerciales, tecnológicas, de salud, ingeniería y profesionales especializados para personas en condición de discapacidad, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas. ¿Te interesa?

    Estas son algunas de las vacantes:

    • Auxiliar Administrativo (incluye ofertas para personas con discapacidad)
    • Asistente Administrativo
    • Auxiliar Contable
    • Auxiliar de Nómina
    • Auxiliar de Bodega
    • Auxiliar de Cocina
    • Auxiliar de Tecnología
    • Operario(a) de Producción
    • Servicios Generales
    • Vendedor(a) B2B
    • Asesor(a) Comercial
    • Agente Call Center
    • Representante de Servicio al Cliente
    • Operador(a) de Tienda
    • Asistente de Marketing
    • Marketing Digital y Redes Sociales
    • UX Designer
    • Desarrollador(a) Backend
    • Desarrollador(a) Frontend
    • Desarrollador(a) Spring Boot
    • Desarrollador(a) de Software
    • Médico(a) General
    • Médico(a) Especialista Pediatra
    • Enfermero(a)
    • Auxiliar de Enfermería
    • Auxiliar de Farmacia
    • Regente de Farmacia
    • Químico(a) Farmacéutico(a)
    • Auxiliar de Odontología
    • Fisioterapeuta
    • Fonoaudiólogo(a)
    • Bacteriólogo(a)
    • Instrumentador(a) Quirúrgico(a)
    • Ingeniero(a) Mecánico(a)
    • Técnico(a) de Mantenimiento
    • Técnico(a) Eléctrico(a) Automotriz
    • Soldador(a) TIG y MIG
    • Profesional Contable
    • Profesional Especializado en Analítica de Datos
    • Coordinador(a) de Espacios Comerciales Aliados

    Asiste hoy martes 16 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., a la carrera 13 #27-00, Local 177 – Edificio Bochica en el Centro Internacional de Bogotá-

    ? Dirigido a personas con discapacidad.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

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    Giovanni Alarcón M.
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