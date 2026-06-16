Trabajo sí hay en Bogotá: Postúlese a 675 vacantes hoy martes 16 de junio
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Accede a 675 vacantes para auxiliares de bodega, para conductores de servicio público, auxiliares de cocina, administradores, asesores comerciales, agente call center, representantes de servicio al cliente y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy martes 16 de junio de 2026. Son cuatro convocatorias de ‘Talento Capital’. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 80 vacantes en Bogotá
Accede a 80 puestos de trabajo para auxiliares de bodega, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Lum Logistic S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- Personas agiles, amables que quieran crecer con nuestra organización y apoyar nuestro proceso de aliados de ultima milla
- Contrato: Termino indefinido y otros beneficios.
- Horarios: Turnos rotativos.
Postúlate hoy martes 16 de junio de 2026 de manera virtual a las 9:30 a. m. a 11.30 a. m., a través de la plataforma Microsft Teams.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la Plataforma Google Meet, haciendo clic aquí y postúlate.
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 60 vacantes en Bogotá
Accede a 60 puestos de trabajo para conductores y conductoras de servicio público, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EMASIVO 16 S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ?Salario: Entre $ 2.800.000 y $ 3.500.000.
- ? Tipo de contrato: Término indefinido
- Estudios desde bachillerato en adelante.
- Mínimo de un año de experiencia en manejo de transporte público.
- Licencia de conducción C2 o C3 vigente.
Postúlate de manera virtual hoy martes 16 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la Plataforma Microsoft Teams, haciendo clic aquí y postúlate.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 35 vacantes en Montevideo Bogotá
Accede a 35 puestos de trabajo auxiliares de cocina y administradores y administradores junior, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo CBC S.A.S. ¿Te interesa?
Asiste hoy martes 16 de Junio de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m., en la calle 19 #66-30 en la localidad de Teusaquillo.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 500 vacantes en el Centro Internacional de Bogotá
Accede a 500 puestos de trabajo en áreas administrativas, comerciales, tecnológicas, de salud, ingeniería y profesionales especializados para personas en condición de discapacidad, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas. ¿Te interesa?
Estas son algunas de las vacantes:
- Auxiliar Administrativo (incluye ofertas para personas con discapacidad)
- Asistente Administrativo
- Auxiliar Contable
- Auxiliar de Nómina
- Auxiliar de Bodega
- Auxiliar de Cocina
- Auxiliar de Tecnología
- Operario(a) de Producción
- Servicios Generales
- Vendedor(a) B2B
- Asesor(a) Comercial
- Agente Call Center
- Representante de Servicio al Cliente
- Operador(a) de Tienda
- Asistente de Marketing
- Marketing Digital y Redes Sociales
- UX Designer
- Desarrollador(a) Backend
- Desarrollador(a) Frontend
- Desarrollador(a) Spring Boot
- Desarrollador(a) de Software
- Médico(a) General
- Médico(a) Especialista Pediatra
- Enfermero(a)
- Auxiliar de Enfermería
- Auxiliar de Farmacia
- Regente de Farmacia
- Químico(a) Farmacéutico(a)
- Auxiliar de Odontología
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo(a)
- Bacteriólogo(a)
- Instrumentador(a) Quirúrgico(a)
- Ingeniero(a) Mecánico(a)
- Técnico(a) de Mantenimiento
- Técnico(a) Eléctrico(a) Automotriz
- Soldador(a) TIG y MIG
- Profesional Contable
- Profesional Especializado en Analítica de Datos
- Coordinador(a) de Espacios Comerciales Aliados
Asiste hoy martes 16 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., a la carrera 13 #27-00, Local 177 – Edificio Bochica en el Centro Internacional de Bogotá-
? Dirigido a personas con discapacidad.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.