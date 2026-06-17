¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 600 vacantes en Suba, Chapinero y Fontibón hoy miércoles 17 de de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 600 vacantes para gestores de soluciones financieras, asesores de servicio al cliente, auxiliares de epidemiología, médico anestesiólogo, médico general, auxiliar servicios generales hospitalarios, auxiliares de bodega, agentes de call center, personal de vigilancia y más, con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy miércoles 17 de junio de 2026 en Suba, Chapinero y en Fontibón. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, occidente de Bogotá

Accede a 150 puestos de trabajo para gestores de soluciones financieras, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? ? Convocatoria laboral para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Con o sin experiencia previa.

Interés en ventas y productos financieros.

Asiste hoy miércoles 17 de junio de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m. al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la avenida calle 26 #85D-55, Módulo 1, entrada principal por la calle 26, oficinas 215 y 216.

No olvides llevar tu documento de identidad y hoja de vida impresa.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Bogotá

Accede a 150 puestos de trabajo para asesores de servicio al cliente, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GRUPO COS S.A.S. ¿Te interesa?

Postúlate hoy miércoles 17 de junio a las 9:00 a. m. y a las 11:00 a. m., de manera virtual.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Postúlate a través de la Plataforma Google Meet, haciendo clic aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

Accede a 100 puestos de trabajo en el sector salud, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Clínica Juan N. Corpas. ¿Te interesa?

Estas son las vacantes disponibles:

– Auxiliares de fnfermería.

– Enfermero(a) jefe.

– Asistentes administrativos con experiencia sector salud en admisiones, facturación y radicación.

– Auxiliar de epidemiología.

– Médico anestesiólogo.

– Médico general.

– Auxiliar servicios generales hospitalarios.

Asiste hoy miércoles 17 de junio del 2026 de 9:00 a. m. y 12:30 m., a la Clínica Juan N. Corpas – Auditorio, ubicado en la carrera 111 No.159A- 61.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 30 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

Accede a 30 puestos de trabajo para auxiliares de bodega, agente de call center y personal de vigilancia, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada COORDINADORA MERCANTIL. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para personas con discapacidad certificada.

? Salario: Entre $ 2.000.000 y $ 2.700.000 mensuales, de acuerdo con el cargo y el perfil.

?Estudios desde bachillerato en adelante.

Mínimo seis meses de experiencia previa.

Asiste hoy miércoles 17 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 1:00 p.m. a la calle 147 #90-74, Sala La Pileta – Casa de la Participación.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 20 vacantes al noroccidente de Bogotá

Accede a 30 puestos de trabajo para técnicos electricistas, técnicos electromecánicos, técnicos hidráulicos y técnico locativos, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Casalimpia S.A. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para personas con estudios técnicos.

? Experiencia requerida: Mínimo seis meses.

Asiste hoy miércoles 17 de junio de 2026, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., en la avenida El Dorado o calle 26 #100-80.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Chapinero, norte de Bogotá

Accede a 150 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GATEGOURMET, ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para bachilleres.

? Requisitos estudios desde bachillerato académico.

Experiencia según el cargo.

Algunas de las vacantes:

Auxiliares de cocina: seis meses en cocina caliente o fría.

Auxiliares de panadería: tres meses en procesos de panificación.

Auxiliares de producción: seis meses en producción de alimentos o farmacéuticos.

Auxiliares de bodega: seis meses en alistamiento, despacho, cargue y descargue.

Auxiliares de planta: seis meses en plantas de producción.

Asiste hoy miércoles 17 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., a la calle 59 #13-33, Chapinero (Edificio Pasaje Galvis – Oficina 124, segundo piso).

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.