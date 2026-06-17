Procurador y Contralor hacen llamado a los colombianos a evitar cualquier intento «de incendiar al país» por el resultado de segunda vuelta presidencial

–En el encuentro “El periodismo regional le habla a Colombia”, promovido por la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la estrategia de Paz Electoral, el jefe de este organismo, Gregorio Eljach Pacheco y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, hicieron un llamado a los colombianos a impedir cualquier intento de «incendiar al país» tras el resultado de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.

«Los invito a apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral», precisó el procurador Eljach. A su turno, el contralor Rodríguez advirtió: «No permitiremos que este país se incendie, cualquiera que sea el resultado”.

El jefe del ministerio público concretamente invitó a los colombianos a convertirse en «los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral», pues, subrayó, «nadie puede arrebatarles a los colombianos su derecho sagrado a constituir sus instituciones, sin importar el resultado que entreguen las urnas».

Durante un encuentro con directores de medios regionales, al que también asistió el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el procurador resaltó que la «única autoridad con efectos jurídicos determinantes para definir si una elección fue o no válida es el Consejo Nacional Electoral, con base en el escrutinio que hacen los jueces a partir de la organización que elabora la Registraduría. Nadie más tiene la competencia para decidir si acepta o no los resultados».

Eljach Pacheco sostuvo que «el resultado final se va a respetar, de eso depende la legitimidad y estabilidad de la sociedad (…) ninguna minoría, ningún desadaptado o energúmeno tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos (…) No se debe socavar la legitimidad de las urnas».

El Contralor General destacó que «la institucionalidad ha tenido un reto importantísimo, pero se ha mostrado que la que hay es fuerte y sólida (…) Que esto salga bien no es solo deber de la Registraduría, se requiere la participación de todos», y enfatizó que «no es posible que antes del resultado se hable de incendiar el país, no vamos a permitirlo cualquiera que sea el resultado, y ese es el llamado de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento”.

Al concluir el evento, el jefe del Ministerio Público resaltó que «los colombianos somos los dueños de las elecciones y todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones porque en Colombia estamos todos y tenemos que caber todos (…) y la voz de las provincias, de las regiones, de los departamentos también tiene que oírse y conocerse en Colombia».

Por su parte, el Contralor Carlos Hernán Rodríuez, hizo un llamado a la responsabilidad democrática de todos los actores del proceso electoral y aseguró que, con el trabajo articulado de las instituciones, la Fuerza Pública, los medios de comunicación y la ciudadanía, Colombia cuenta con las garantías necesarias para que la segunda vuelta presidencial se desarrolle en paz.

“No vamos a permitir que este país se incendie, cualquiera que sea el resultado”, afirmó en su intervención en el encuentro “El periodismo regional le habla a Colombia”.

El jefe el organismo de control fiscal hizo un llamado a la confianza en las instituciones y a la defensa de la democracia.

Rodríguez advirtió que ninguna democracia se fortalece anticipando escenarios de fraude o violencia antes de conocerse los resultados y por ello, pidió «a candidatos, partidos y sectores políticos actuar con responsabilidad, respetar las reglas del proceso y contribuir a que la voluntad de los ciudadanos sea reconocida y acatada por todos».

El Contralor exhortó a todos los actores del proceso electoral a actuar con responsabilidad y respeto por la institucionalidad.

Señaló que los colombianos deben tener la certeza de que podrán ejercer su derecho al voto con libertad y garantías, y advirtió que los errores propios de cualquier proceso no pueden confundirse con fraude ni utilizarse para desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas.