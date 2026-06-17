Cayó en Colombia alias Javi, hermano del capo ecuatoriano alias «Fito»

–En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia) y autoridades de Colombia, fue capturado en territorio colombiano Javier Macías Villamar, más conocido con el alias de «Javi», hermano del señalado capo ecuatoriano alias “Fito”, involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

«Este sujeto residía en Colombia con papeles colombianos bajo otra identidad. Tiene además una Notificación Roja de INTERPOL y es requerido por la justicia ecuatoriana», informó en su cuenta en X el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

La captura se hizo efectiva en desarrollo de la «Operación Cazador»

#ATENCIÓN OPERACIÓN CAZADOR CAE EN COLOMBIA ALIAS JAVI, HERMANO DE ALIAS FITO El círculo se cierra. En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia) y autoridades de Colombia; fue capturado hace un… pic.twitter.com/nJuGt5Fga8 — John Reimberg (@JohnReimberg) June 17, 2026

Alias «Javi» es hermano de Adolfo «Fito» Macías, cabecilla de la banda criminal de «los choneros», una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas de Ecuador, quien entregado a la justicia de EE.UU en julio de 2025, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado, luego de un referendo promovido por el presidente derechista Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Fito es juzgado en una corte de Nueva York, acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El grupo que controlaba es considerado como «terrorista» por Estados Unidos y con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reportó también la captura de un cabecilla y 8 integrantes del grupo criminal de «los chechenos», una banda criminal aliada del frente Iván Ríos de las disidencias de la segunda Marquetalia de las Farc de alias Iván Márquez.

OPERATIVO ATLAS-074

ESMERALDAS: CAE ESTRUCTURA DELICTIVA, PARTE DE “LOS CHECHENOS” ALIADA AL FRENTE IVÁN RÍOS DE LA SEGUNDA MARQUETALIA.

El operativo fue ejecutado por el Bloque de Seguridad (Policía Nacional en coordinación con Fuerzas Armadas), en los sectores de Juan Montalvo,… pic.twitter.com/N2swE0Mkl0 — John Reimberg (@JohnReimberg) June 16, 2026

Ecuador declara nuevo estado de excepción por violencia

Por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes un nuevo estado de excepción por «grave conmoción interna» en 10 provincias y tres municipios del país, ante el incremento de la violencia de grupos del narcotráfico.

El 1 de junio terminó un estado de excepción de 60 días, en medio del cual el mandatario también decretó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.

Desde que asumió en noviembre de 2023, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a bandas que además se dedican a la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

La medida, que se extenderá por 60 días, faculta al gobernante para desplegar a los militares en las calles, lo que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

De acuerdo con el decreto emitido por Noboa, en las provincias bajo estado de excepción ocurrieron 879 homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio.

«La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente», señala el documento.

Agrega que, según un informe de inteligencia, hay una «reconfiguración criminal» en las costeras provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como «panoramas de violencia de alto impacto» en la andina Azuay.

Las autoridades también alertan de un «incremento sostenido de violencia» en las costeras Santa Elena y Esmeraldas, nuevas modalidades criminales en la andina Pichincha (cuya capital es Quito) y la presencia en la amazónica Sucumbíos de «estructuras armadas de origen colombiano».

Las convulsas localidades de La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar) también fueron declaradas en estado de excepción.

Noboa además ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto. (Con información de DW).