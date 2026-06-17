De magnitud 5.1 fue el temblor que sacudió este miércoles a gran parte de Colombia
–Un fuerte temblor se produjo este miércoles en la mañana en Colombia. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 5.1 y se sintió en más de la mitad del territorio nacional, por fortuna, sin causar daños, pero si un buen susto especialmente para ocupantes de edificios altos en ciudades como Bucaramanga, ubicada en cercanías del epicentro, Cúcuta, Medellín e incluso Bogotá, aunque con menor fuerza.
El remezón se produjo a las 05:51 a.m. hora local y se originó a una profundidad 146 kilómetros, y a 8 kilómetros del casco urbano del municipio de Los Santos, que se localiza a escasos 18 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-06-17, 05:51 hora local Magnitud 5.1, Profundidad 146 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Ebt9ZzkvbW
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 17, 2026
La víspera, hacia la medida noche, se produjo en el mismo epicentro, un sismo de magnitud 4.4.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-06-16, 23:11 hora local Magnitud 4.4, Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/hkPsNzBJdr
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Este miércoles, a las 7 a.m. se registró otro sismo de menor magnitud, 3.0, también con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-06-17, 07:17 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 154 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/zcoDeZ4NpZ
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