Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 18 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 18 de junio de 2026

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Chapinero

La Porciúncula

De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Laureles

De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A

De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur

De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur

Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Bosa

Piamonte

De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte

De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.