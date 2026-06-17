Resultados del Baloto, las loterías y chances de este miércoles 17 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 17 16 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8450 – La 5ta 8 – Tarde 5126 – La 5ta 0
Culona
Día 3227 – Noche
Astro Sol
4149 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
9675 – La 5ta 4
Paisita
Día 9109 – La 5ta 1 – Noche 0287 – Toro
Chontico
Día 3270 – La 5ta 4 – Noche 5088 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 0601 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 0755 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 819 – Noche
Play Four
Día 6107 – Noche
Samán
Día 0793
Caribeña
Día 3976 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 1174 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 3565 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 4077 – La 5ta 3 – Tarde 6601 – La 5ta 9