El Papa León XIV pide «justicia y reparación» para víctimas de abuso en encuentro con víctimas de América Latina

–(Imagen Vatican News). El Papa León XIV recibió este miércoles en audiencia a 40 integrantes del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor, CEPROME Latinoamérica, una entidad formada por profesionales de diversas disciplinas que desde hace diez años trabajan para combatir los abusos en el contexto eclesial y promover una cultura de la prevención.

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos «sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos» y afirmó que «la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado».

El pontífice agregó que «esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional».

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen «las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables».

El papa León XIV subrayó la necesidad de contar con «espacios seguros» en la Iglesia para garantizar una verdadera experiencia de fe, instando a fortalecer la prevención y la cultura del cuidado, en ocasión del décimo aniversario de Ceprome Latinoamérica.

«Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas», añadió el papa peruano-estadounidense.

Por su parte, el sacerdote Daniel Portillo, teólogo, psicólogo y presidente de Ceprome Latinoamérica, agradeció las palabras de aliento del papa y evaluó positivamente esta primera década de la organización que ayudó a fundar.

“En un primer momento la Iglesia respondió a la crisis de los abusos solo desde una perspectiva jurídica y psicológica, pero este fenómeno es mucho más complejo y vimos que era necesario un abordaje interdisciplinar. Por eso, integramos progresivamente otras dimensiones que nos han permitido acoger y acompañar a las víctimas de modo más integral en su proceso de sanación. Y no solo eso, sino que llegamos a la convicción de que no bastaba con intervenciones puntuales, sino que era necesario promover una verdadera cultura del cuidado y de la prevención en el contexto eclesial”, sostuvo Portillo, citado por Vatican News.

Ceprome Latinoamérica, que ha formado a más de 15.000 personas en la región, mantiene ahora su enfoque interdisciplinario ante nuevos desafíos como la inteligencia artificial, analizando tanto sus amenazas hacia menores como sus oportunidades de protección, destaca el portal de comunicación del Vaticano. (Información DW).