Shakira … la doble niega haber reemplazado a la origina en la apertura del Mundial en México, pero podría enfrentar problemas legales con la FIFA

–Shakibecca, imitadora de Shakira (en la foto, captura de video), ha negado los rumores que la señalaban de haber reemplazado a la cantante colombiana durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, pero ahora podría enfrentar problemas legales con la FIFA por una interpretación inspirada en el tema oficial del campeonato, así como el uso de elementos gráficos relacionados con el torneo, informaron medios locales el martes.

A través de sus historias en redes sociales, la imitadora, cuyo nombre real es Rebeca Maiellano, desmintió haber participado en el ‘show’ y aclaró que solo vio el evento desde una de las arterias vehiculares de la capital mexicana, compartiendo un video en el lugar.

Ella es Shakibecca, la imitadora de Shakira pic.twitter.com/uS7J8cF1lc — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 11, 2026

Los rumores surgieron porque algunos usuarios en redes sociales afirmaron que Shakira lucía diferente en el espectáculo de apertura del Mundial, con lentes oscuros y movimientos inusuales. El gran parecido entre ambas mujeres alimentó las especulaciones, aunque fuentes cercanas a la artista confirmaron que fue la propia Shakira quien actuó.

No obstante, Shakibecca ha generado polémica al presentar su propia versión de la canción oficial de la Copa del Mundo. Analistas citados por algunos medios indican que esta situación podría exponerla a riesgos legales, ya que la FIFA cuida estrictamente los derechos de autor del tema.

Pese a las críticas, la imitadora ha señalado que Shakira la aprueba públicamente como fan, destacando invitaciones y apariciones conjuntas. Sin embargo, persiste el debate sobre posibles demandas por el uso de la canción.

Maiellano es cantante, locutora y creadora de contenido venezolana. Comenzó a emular a Shakira desde los 12 años por su gran parecido físico y vocal, y ha desarrollado un espectáculo propio que la ha llevado a presentarse en varios países. Actualmente reside en Ciudad de México y es una de las imitadoras de la estrella colombiana más reconocidas. (Información RT).