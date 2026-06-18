    • Bogotá

    ¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 600 vacantes en Suba, Barrios Unidos y el Centro Internacional hoy jueves 18 de de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a la sede de la Agencia Distrital de Empleo en Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

    Accede a 600 vacantes para auxiliares de cocina y bodega, barman, hostess, asesores de servicios, operadores de manlift, oficiales de obra redes y plomeros, aparejador, operadores de retroexcavadora, líder de servicio, cajeros, meseros y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy jueves 18 de junio de 2026 en Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y el Centro Internacional. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en el centro Internacional de Bogotá

    Accede a 100 puestos de trabajo para auxiliares de cocina y bodega, barman, hostess y asesores de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada NUESTRA COCINA ARTESANAL. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Convocatoria laboral para bachilleres.
    • ? Requisitos estudios desde bachillerato y seis meses de experiencia previa.
    • Hay oportunidades para personas mayores de 50 años.

    Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., a la carrera 13 #27-00, Local 177, Edificio Bochica.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 300 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

    Accede a 300 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SERVIOLA ¿Te interesa?

    Esta convocatoria laboral va dirigida a personas con estudios de básica primaria, bachilleres, técnicos y tecnólogos.

    Vacantes disponibles:

    • Oficiales hidráulicos
    • Técnicos HVAC.
    • Operadores de maquinaria amarilla.
    • Oficiales de obra de estructura metálica.
    • Auxiliares electricistas.
    • Operadores de grúa.
    • Auxiliares de obra con o sin experiencia.
    • Operadores de manlift.
    • Oficiales de obras redes y plomeros.
    • Aparejadores.
    • Operadores de retroexcavadora.
    • Operadores de montacarga.
    • Técnicos electricistas.

    Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 a desde las  8:00 a. m. a la carrera 60 #11-14, Centro Comercial Newport.

    Lleva tu hoja de vida actualizada en físico y presenta tu documento de identificación.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Barrios Unidos al norte de Bogotá

    Accede a 200 puestos de trabajo para líderes de servicio, maneros, cajeros, meseros, auxiliares de cocina, despachadores, bartender, steward y patinadores, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada PERSOM ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Convocatoria laboral para personas con estudios desde bachillerato.
    • Experiencia previa mínima de seis meses, según el cargo.

    Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a  2:00 p. m. a la carrera 27C #70-12, Barrio Los Alcázares, cerca de la estación de TransMilenio Av. Chile.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Puente Aranda en Bogotá

    Accede a 100 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ACTIVOS S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Convocatoria laboral para perfiles logísticos y de transporte.

    ? Conductores de reparto

    • Con licencia de conducción C2 o C3.
    • Mínimo un año de experiencia.
    • Experiencia en conducción de vehículos con sistema bajo, caja Fuller o NPR.

    ? Auxiliares de bodega

    • Mínimo seis meses de experiencia reciente.
    • Experiencia en cargue, descargue, alistamiento o recepción de mercancía.

    ? Auxiliares de cargue y descargue

    • Mínimo de seis meses de experiencia reciente
    • Experiencia en cargue, descargue, alistamiento o recepción de mercancía

    Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 a las 8:00 a. m. a la carrera  32 #17B-04, Escuela de Conducción Ride Pro, cerca de Jumbo de la carrera 30.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

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