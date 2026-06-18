¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 600 vacantes en Suba, Barrios Unidos y el Centro Internacional hoy jueves 18 de de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 600 vacantes para auxiliares de cocina y bodega, barman, hostess, asesores de servicios, operadores de manlift, oficiales de obra redes y plomeros, aparejador, operadores de retroexcavadora, líder de servicio, cajeros, meseros y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy jueves 18 de junio de 2026 en Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y el Centro Internacional. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en el centro Internacional de Bogotá

Accede a 100 puestos de trabajo para auxiliares de cocina y bodega, barman, hostess y asesores de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada NUESTRA COCINA ARTESANAL. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para bachilleres.

? Requisitos estudios desde bachillerato y seis meses de experiencia previa.

Hay oportunidades para personas mayores de 50 años.

Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., a la carrera 13 #27-00, Local 177, Edificio Bochica.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 300 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

Accede a 300 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SERVIOLA ¿Te interesa?

Esta convocatoria laboral va dirigida a personas con estudios de básica primaria, bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Vacantes disponibles:

Oficiales hidráulicos

Técnicos HVAC.

Operadores de maquinaria amarilla.

Oficiales de obra de estructura metálica.

Auxiliares electricistas.

Operadores de grúa.

Auxiliares de obra con o sin experiencia.

Operadores de manlift.

Oficiales de obras redes y plomeros.

Aparejadores.

Operadores de retroexcavadora.

Operadores de montacarga.

Técnicos electricistas.

Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 a desde las 8:00 a. m. a la carrera 60 #11-14, Centro Comercial Newport.

Lleva tu hoja de vida actualizada en físico y presenta tu documento de identificación.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Barrios Unidos al norte de Bogotá

Accede a 200 puestos de trabajo para líderes de servicio, maneros, cajeros, meseros, auxiliares de cocina, despachadores, bartender, steward y patinadores, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada PERSOM ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para personas con estudios desde bachillerato.

Experiencia previa mínima de seis meses, según el cargo.

Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. a la carrera 27C #70-12, Barrio Los Alcázares, cerca de la estación de TransMilenio Av. Chile.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Puente Aranda en Bogotá

Accede a 100 puestos de trabajo a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ACTIVOS S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para perfiles logísticos y de transporte.

? Conductores de reparto

Con licencia de conducción C2 o C3.

Mínimo un año de experiencia.

Experiencia en conducción de vehículos con sistema bajo, caja Fuller o NPR.

? Auxiliares de bodega

Mínimo seis meses de experiencia reciente.

Experiencia en cargue, descargue, alistamiento o recepción de mercancía.

? Auxiliares de cargue y descargue

Mínimo de seis meses de experiencia reciente

Experiencia en cargue, descargue, alistamiento o recepción de mercancía

Asiste hoy jueves 18 de junio de 2026 a las 8:00 a. m. a la carrera 32 #17B-04, Escuela de Conducción Ride Pro, cerca de Jumbo de la carrera 30.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.