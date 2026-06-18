Bus alimentador de TransMilenio cayó por un barranco en San Cristóbal

Foto: TransMilenio.

Frente al siniestro vial en el que un bus alimentador cayó por un barranco, en la localidad de San Cristóbal, TransMilenio informó que el incidente vial ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en la carrera 11 Este con calle 63 sur y no se presentaron víctimas mortales.

En el hecho se presentaron heridos y tan pronto fue reportado, se activaron los protocolos y al lugar acudieron ambulancias, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía para brindar atención a los lesionados.