EE.UU anuncia levantamiento del bloqueo marítimo a Irán y el inicio del periodo de negociaciones para un acuerdo de paz

–(Imagen @CENTCOM). Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los «grandes buques» en la zona.

«Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente», indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

El Centcom precisa en su nota en X que las fuerzas estadounidenses no están obstaculizando el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes. «Todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar de EE.UU. han cesado».

Además indica que los grandes buques de guerra estadounidense «permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto».

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom informó que había desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

De otro lado, el vicepresidente estadounidense JD Vance anunció que el período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves. afirmó el vicepresidente JD Vance, que podría viajar a Suiza este fin de semana para una primera ronda.

«Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy», dijo Vance en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras la inesperada firma del memorando de acuerdo por parte del presidente Donald Trump la víspera en Versalles (Francia). El documento fue también firmado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

«Mi plan es ir a Suiza (…) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar», dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca. «Irán no es un país del cual sea fácil salir», comentó, en una alusión a los negociadores de ese país.

ISRAEL NO CEDE

Pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, que incluye Líbano, y tras publicar un mapa de la «zona de seguridad», que se adentra unos 10 km en el sur del territorio libanés, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército mantendrá la «zona de seguridad» en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará «mientras las necesidades de seguridad así lo exijan» pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos, según recogió el medio israelí Yediot Ajronot.

«Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano», aseveró Netanyahu en su discurso, pronunciado durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada.

Israel se refiere como «zona de seguridad» al perímetro que invade desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros desde la frontera dentro del país vecino.

Netanyahu insistió en su intervención que seguirá «fiel al objetivo supremo» que le guio a participar en la guerra contra la República Islámica el pasado mes de febrero: que Irán no tenga armas nucleares.

Este jueves también, un oficial del Ejército anunció que las tropas israelíes permanecerán en sus posiciones del sur del Líbano, pese a la firma anoche del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán. «Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) seguirán manteniendo su presencia en la Zona de Seguridad, debido a las necesidades operacionales, con tal de eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva de las comunidades del norte israelí”, aseveró el oficial. Sin embargo, el militar también apuntó a que el Ejército de Israel atacará «amenazas» que identifique «más allá» de ese perímetro.

El texto difundido del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán incluye en su primer punto que ambos países, «así como sus aliados en la guerra actual», declaran «el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano». Asimismo, según reveló la Casa Blanca, establece el compromiso de las partes de «garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano». (Información DW).