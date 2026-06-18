Movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 18 de junio
Foto: TransMilenio.
Durante la mañana de hoy jueves 18 de junio de 2026, se registró una manifestación carrera Séptima con calle 45.
Esta situación puede impactar la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles!
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy jueves 18 de junio de 2026
Manifestación carrera Séptima con calle 45
Corte 10:45 a. m.
? Carrera séptima con calle 45
Las rutas zonales inician desvíos sobre el corredor por manifestación ajena a la operación.
Rutas afectadas: BH907, T25, LA814, 183, HA600, 56A, 544A, 97, GA537, T40, HA642, 579, 593, 359, T13, LA809, T43A, LA805, T12, DA215, CA151, HA601, CH131, CA124, 688.
Carrera Décima
Duraten ña mañana se registró una manifestación en la avenida carrera Décima con calle 14.
Corte 09:45 a. m.
? Troncal carrera Décima
La flota troncal retoma su recorrido habitual por el corredor de la carrera décima y continúan los desvíos para las rutas zonales.
Corte 09:19 a. m.
? Troncal carrera Décima
Por manifestación ajena a la operación en la avenida carrera Décima con calle 14, se detiene la flota troncal en a la avenida Jiménez sentido sur – norte y en la calle 19 sentido norte-sur.