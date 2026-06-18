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    Bogotá

    Movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 18 de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    Durante la mañana de hoy jueves 18 de junio de 2026, se registró una manifestación carrera Séptima con calle 45.

    Esta situación puede impactar la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles!

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy jueves 18 de junio de 2026

    Manifestación carrera Séptima con calle 45

    Corte 10:45 a. m.

    ? Carrera séptima con calle 45

    Las rutas zonales inician desvíos sobre el corredor por manifestación ajena a la operación.

    Rutas afectadas: BH907, T25, LA814, 183, HA600, 56A, 544A, 97, GA537, T40, HA642, 579, 593, 359, T13, LA809, T43A, LA805, T12, DA215, CA151, HA601, CH131, CA124, 688.

    Carrera Décima

    Duraten ña mañana se registró una manifestación en la avenida carrera Décima con calle 14.

    Corte 09:45 a. m.

    ? Troncal carrera Décima

    La flota troncal retoma su recorrido habitual por el corredor de la carrera décima y continúan los desvíos para las rutas zonales.

    Corte 09:19 a. m.

    ? Troncal carrera Décima

    Por manifestación ajena a la operación en la avenida carrera Décima con calle 14, se detiene la flota troncal en a la avenida Jiménez sentido sur – norte y en la calle 19 sentido norte-sur.

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    Giovanni Alarcón M.
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