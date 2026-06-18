Extensión de TransMilenio en Soacha alcanza un avance del 74,1 %

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la construcción del paso deprimido del sector 3M, en Soacha, alcanzó un nuevo hito con la fundición de la placa superior del primer módulo de la estructura, una obra que permitirá eliminar uno de los cruces semaforizados más importantes de la autopista Sur y mejorar la conexión vial entre distintos sectores del municipio.

“Por este paso subterráneo podrán los vehículos que deseen cruzar la Autopista Sur de oriente a occidente, eliminando el paso semafórico. Garantizará también una mejor conexión entre las comunas 2 y 6 de Soacha”, informó el gobernador Jorge Emilio Rey.

La infraestructura se construye en la intersección de la autopista Sur con la Diagonal Novena, en el sector conocido como 3M, y forma parte de las fases II y III de la extensión de la Troncal NQS de TransMilenio hacia Soacha, destacó la Gobernación de Cundinamarca.

Una vez entre en operación, el paso deprimido permitirá una circulación continua bajo la autopista Sur, reduciendo tiempos de desplazamiento, mejorando la seguridad vial y facilitando la movilidad de miles de usuarios que diariamente se desplazan entre Bogotá, Soacha y los municipios del sur del departamento.

La Gobernación de Cundinamarca también destacó que la obra contempla la construcción de 156 pilotes de 25 metros de profundidad, dos muros de contención y una estructura de aproximadamente 21,8 metros de ancho que atravesará completamente el corredor vial. Como complemento, se construirán dos glorietas que optimizarán las conexiones con la Autopista Sur y fortalecerán la movilidad local y regional.

Actualmente se trabaja en la culminación del primero de los tres módulos previstos para el paso deprimido. Esta metodología constructiva ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras avanzan las obras, minimizando las afectaciones para los usuarios de uno de los corredores más transitados del país.

De acuerdo con el balance más reciente entregado por la Gobernación de Cundinamarca, las fases II y III de la extensión de la Troncal NQS registran un avance general del 74,1 %, consolidándose como una de las intervenciones de infraestructura de transporte más importantes que se ejecutan actualmente en la región.