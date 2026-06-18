Secretaría de Movilidad de Bogotá inició 1.559 procesos por reincidencia a infractores que podrían suspender las licencias

Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) inició 1.559 nuevas investigaciones por reincidencia contra motociclistas que han incumplido de forma reiterada las normas de tránsito.

Estos procesos se suman a las 5.906 investigaciones por reincidencia que ya se han iniciado a conductores de motocicleta como parte de la estrategia frente a quienes convierten la infracción de las normas en una conducta recurrente.

«Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción», señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Esta medida se enfoca en los conductores que cometen más de una infracción dentro de un periodo de seis meses, condición que configura la reincidencia según la normatividad vigente. Muchas de estas conductas están relacionadas con comportamientos que afectan la seguridad vial y la convivencia ciudadana, como la invasión de andenes, ciclorrutas, zonas peatonales y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.

En 2026, se han suspendido más de 500 licencias

La principal consecuencia para los motociclistas declarados reincidentes es la suspensión de la licencia de conducción por seis meses. En caso de una nueva reincidencia, la suspensión puede extenderse hasta por un año o más.

En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ya ha suspendido 529 licencias por reincidencia a motociclistas, ratificando el compromiso con el cumplimiento de las normas y la protección de la vida en las vías.

La secretaria Claudia Diaz reitera el llamado a los motociclistas para que respeten las normas de tránsito, hagan uso adecuado del espacio público y contribuyan a una movilidad más segura para toda la ciudadanía.

Las conductas que más repiten los motociclistas

De acuerdo con los registros de la entidad, la infracción más cometida por motociclistas en Bogotá es la C24, relacionada con conducir motocicletas sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, con 28.498 comparendos impuestos entre enero y mayo de 2026.

Le siguen infracciones como no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica (13.489 comparendos), conducir sin contar con licencia de conducción (12.782), estacionar en sitios prohibidos (9.420), y transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados (8.311).

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) continuará fortaleciendo las acciones de control y abriendo investigaciones por reincidencia para identificar y sancionar a los motociclistas que persisten en el incumplimiento de las normas.