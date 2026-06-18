Resultados de las loterías y chances de este jueves 18 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 18 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7928 – La 5ta 3 – Tarde 8643 – La 5ta 5
Culona
Día 1248 – Noche
Astro Sol
7191 – Signo Virgo
Pijao de Oro
0701 – La 5ta 3
Paisita
Día 8760 – La 5ta 2 – Noche 1784 – Caballo
Chontico
Día 8707 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 2427 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 6904 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 316 – Noche
Play Four
Día 9385 – Noche
Samán
Día 8697
Caribeña
Día 7845 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 0141 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 0156 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 3370 – La 5ta 6 – Tarde 3489 – La 5ta 5