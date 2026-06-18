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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 18 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 18 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7928 – La 5ta 3 – Tarde 8643 – La 5ta 5

    Culona
    Día 1248 – Noche

    Astro Sol
    7191 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    0701 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 8760 – La 5ta 2 – Noche 1784 – Caballo

    Chontico
    Día 8707 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2427 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 6904 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 316 – Noche

    Play Four
    Día 9385 – Noche

    Samán
    Día 8697

    Caribeña
    Día 7845 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 0141 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 0156 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3370 – La 5ta 6 – Tarde 3489 – La 5ta 5

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