Suiza confirma «primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo» EE. UU-Irán este viernes

–El ministerio suizo de Relaciones Exteriores confirmó este jueves la celebración de unas «primeras negociaciones» este viernes, cerca de Lucerna, sobre la aplicación del protocolo de acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán.

«Sigue previsto que Estados Unidos e Irán, así como los mediadores, Pakistán y Catar, se reúnan mañana [viernes] en Bürgenstock para emprender las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo», anunció el ministerio.

El encuentro había sido anunciado el martes, y tendrá lugar en un lujoso hotel de Bürgenstock, una montaña situada en el centro del país alpino.

En ese lugar, en principio, EE. UU. e Irán debían firmar el memorando de entendimiento que ha extendido el alto al fuego entre ambas partes durante sesenta días, tiempo que tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias, pero ambas partes decidieron suscribirlo formalmente el miércoles.

Suiza también elogió este acuerdo inicial y consideró que «la firma supone un paso importante hacia la distensión en la región».

Sin embargo, Irán pone en duda una ronda de negociaciones con EE. UU. en Suiza

“Se sigue barajando la posibilidad de celebrar una nueva ronda de conversaciones en Suiza”, afirmó este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, según informó el Gobierno de Irán en X.

El diplomático afirmó que espera que “las conversaciones continúen a través de los canales diplomáticos y de los esfuerzos de mediación en las próximas horas” y que más tarde se anunciará si hay encuentro mañana.

Horas antes, Baqaei había dicho que aunque el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos había sido firmado electrónicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el encuentro en Suiza seguía en la agenda.

Mientras, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, editó este jueves su publicación en X sobre la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y eliminó del mensaje el párrafo en el que anunciaba una ceremonia oficial prevista para el viernes en Suiza.

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. (Información DW).