Supersalud afirma que ha logrado una reducción del 22 % en las PQR relacionadas con medicamentos

–La Superintendencia Nacional de Salud afirmó que las acciones de seguimiento, inspección y vigilancia adelantadas por la entidad comienzan a mostrar resultados. En los últimos tres meses, las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos se redujeron en un 22 % a nivel nacional, reflejando los avances en la gestión de las barreras que afectan el acceso oportuno de los usuarios a sus tratamientos.

Como parte de estas acciones, la Supersalud realizó una jornada de inspección y seguimiento en el dispensario de medicamentos de Ramédicas, ubicado en la carrera 11 # 66-53 de Bogotá, que presta servicios a usuarios de Famisanar EPS. Durante la visita, los equipos de la entidad evidenciaron casos de medicamentos formulados que no se encontraban cargados en el sistema de dispensación, situación que impedía su entrega efectiva a algunos usuarios.

Durante el recorrido, los funcionarios, incluidos los SuperDefensores y el equipo de la Delegatura para la Protección al Usuario, verificaron los procesos de dispensación, la gestión de medicamentos pendientes, los tiempos de atención y la respuesta a los usuarios en el punto de servicio. Además, revisaron casos relacionados con autorizaciones, citas médicas, procedimientos y otras solicitudes, con el fin de brindar orientación y gestionar soluciones.?

Ante los hallazgos, realizaron las verificaciones correspondientes y solicitaron la adopción de medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar la atención a los afiliados.

“La instrucción del presidente Gustavo Petro y del superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, ha sido clara: los medicamentos se entregan. En el marco del Plan 100 estamos visitando esta semana más de 300 dispensarios en 30 departamentos del país para verificar en territorio que los usuarios reciban oportunamente sus tratamientos.

Hoy estamos en Bogotá, en la localidad de Chapinero, donde encontramos una situación que hemos identificado en otros puntos del país: medicamentos formulados que no aparecen cargados en el sistema de dispensación, pero que sí se encuentran disponibles en las bodegas. No existe justificación para que un usuario deje de recibir un medicamento que está disponible.

Seguimos realizando una tarea exhaustiva de inspección, vigilancia y seguimiento que ya nos ha permitido reducir en un 22 % las PQR relacionadas con medicamentos en todo el territorio nacional. Sin embargo, continuaremos recorriendo el país para eliminar barreras y garantizar que los usuarios accedan efectivamente a los servicios y tecnologías en salud que necesitan», señaló Juan David Duque, delegado para la Protección al Usuario.

A través del Plan 100, la Superintendencia Nacional de Salud intensificó su presencia en los territorios mediante visitas a dispensarios, EPS e IPS para identificar barreras de acceso, promover acciones correctivas y garantizar respuestas oportunas a los usuarios.?