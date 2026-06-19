Copa Mundo 2026: Un gol le bastó a México para derrotar a Corea del Sur y clasificar a dieciseisavos de la final

–(Imagen @miseleccionmx). México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano. Con el triunfo, la escuadra local además aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate más temprano entre Sudáfrica y Chequia (1-1).

Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa.

Durante el partido, el local generó pocas oportunidades de gol. Una de ellas fue un cabezazo en el primer tiempo de Julián Quiñones, que fue atajado por el arquero surcoreano.

En el segundo tiempo, un tiro al arco del mexicano Obed Vargas fue también bloqueado por el guardameta asiático.

México culminó el encuentro sufriendo ante los embates de Corea del Sur, que buscaba desesperadamente el empate.

En el segundo tiempo, una atajada doble del portero mexicano, Raúl Rangel, permitió que el arco local se mantuviera en cero. (Información DW).