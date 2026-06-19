Mueren otras tres personas en nuevo «ataque cinético» de EE.UU contra «narcolancha» en el Pacífico (VIDEO)

–El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) reportó este jueves un nuevo ataque letal contra una embarcación supuestamente cargada de cocaína en aguas del Pacífico, en el que murieron varios tripulantes.

En mensaje publicado en X el Comando Sur de Estados Unidos afirma que este 18 de junio, por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida».

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

Esta es la segunda embarcación bombardeada esta semana por el comando sur en aguas del Pacífico. El martes 16 de junio, el saldo fue un muerto y dos sobrevivientes, sin que hasta ahora se haya informado si estos fueron rescatados o qué pasó con ellos.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Hasta ahora, más de 200 personas han perdido la vida desde el comienzo de la campaña «Lanza del Sur» (Southern Spear) en septiembre de 2025 en el mar Caribe y el Pacífico oriental, sin presentar pruebas de que las embarcaciones estaban relacionadas con el narco.

Expertos y grupos de derechos humanos han advertido que los ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales al atacar a civiles que no representaban una amenaza para Estados Unidos. (Información RT).