Hasta hoy 20 de junio disfrute en familia las actividades sensoriales de ‘Sala Rayito’ en la Cinemateca de Bogotá

Foto: Idartes.

Del 6 al 20 junio del 2026, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), trae ‘Sala Rayito’ a cargo del programa Nidos a la Cinemateca de Bogotá, una programación de exploración sensorial abierta a todo tipo de público y especializadas para niños y niñas entre 0 y 5 años. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

Para asistir a este espacio, los niños deben estar acompañados de sus padres, madres o cuidadores.

Laboratorio ‘Sala Rayito’ en junio en la Cinemateca de Bogotá

Sábado 06 de junio: Sensaciones: Espacio de Co-creaciónUna invitación para encontrarnos desde el juego y la escucha. En este espacio de creación compartida entre niñas, niños y familias, los sentidos se activan para descubrir otras formas de percibir el mundo y habitar el presente. A través de pequeñas exploraciones, materialidades y momentos de conexión, construiremos experiencias que fortalezcan los vínculos, la memoria y el sentir colectivo desde una mirada cercana a la raíz y al cuidado.

Sábado 13 de junio: Los pescadores de arrullos : De mar y río

Una travesía simbólica donde las niñas y los niños se convierten en pescadores de arrullos. Con pequeñas atarrayas, se lanzan al mar y al río imaginarios para atrapar cantos y danzas que flotan en las aguas. En este viaje, los personajes Rima y Canto guían la experiencia, entrelazando música sus tradiciones para crear un espacio de encuentro donde cada arrullo es un tesoro compartido.

Sábado 20 de junio: ¡Ardilla, Despiertaaaa…!

La Ardilla ha guardado tantos sueños que ha caído en un sueño profundo. Su refugio permanece en silencio, lleno de memorias esperando despertar. Les invitamos a llamar, escuchar y activar con sus cuerpos y sus voces a esta guardiana soñolienta. Creemos nuestras propias guaridas, porque aquí junto con el sonido, la imagen, el juego y la imaginación descubriremos que los sueños se habitan, se cantan y se bailan.

?Franja abierta a la comunidad con nuestras experiencias sensoriales

Fechas: Sábados 6, 13, 20 de junio.

Horarios: De 11:00 a. m. – 12:00 p. m. y 2:00 p. m. a – 3:00 p. m.

?Franja abierta a la comunidad para exploración libre

Fechas: De martes a viernes

Horarios: De 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

La cita es en la Cinemateca de Bogotá, ubicada carrera Tercera #19-10.