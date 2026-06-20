    • Bogotá

    Hasta hoy 20 de junio disfrute en familia las actividades sensoriales de ‘Sala Rayito’ en la Cinemateca de Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de las manos de una niña.Foto: Idartes.

    Del 6 al 20 junio del 2026, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), trae ‘Sala Rayito’ a cargo del programa Nidos a la Cinemateca de Bogotá, una programación de exploración sensorial abierta a todo tipo de público y especializadas para niños y niñas entre 0 y 5 años. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

    Para asistir a este espacio, los niños deben estar acompañados de sus padres, madres o cuidadores.

    Laboratorio ‘Sala Rayito’ en junio en la Cinemateca de Bogotá

    Sábado 06 de junio: Sensaciones: Espacio de Co-creaciónUna invitación para encontrarnos desde el juego y la escucha. En este espacio de creación compartida entre niñas, niños y familias, los sentidos se activan para descubrir otras formas de percibir el mundo y habitar el presente. A través de pequeñas exploraciones, materialidades y momentos de conexión, construiremos experiencias que fortalezcan los vínculos, la memoria y el sentir colectivo desde una mirada cercana a la raíz y al cuidado.

    Sábado 13 de junio: Los pescadores de arrullos : De mar y río

    Una travesía simbólica donde las niñas y los niños se convierten en pescadores de arrullos. Con pequeñas atarrayas, se lanzan al mar y al río imaginarios para atrapar cantos y danzas que flotan en las aguas. En este viaje, los personajes Rima y Canto guían la experiencia, entrelazando música sus tradiciones para crear un espacio de encuentro donde cada arrullo es un tesoro compartido.

     

    Sábado 20 de junio: ¡Ardilla, Despiertaaaa…!

    La Ardilla ha guardado tantos sueños que ha caído en un sueño profundo. Su refugio permanece en silencio, lleno de memorias esperando despertar. Les invitamos a llamar, escuchar y activar con sus cuerpos y sus voces a esta guardiana soñolienta. Creemos nuestras propias guaridas, porque aquí junto con el sonido, la imagen, el juego y la imaginación descubriremos que los sueños se habitan, se cantan y se bailan.

    ?Franja abierta a la comunidad con nuestras experiencias sensoriales

    • Fechas: Sábados 6, 13, 20 de junio.
    • Horarios: De 11:00 a. m. – 12:00 p. m. y 2:00 p. m. a – 3:00 p. m.

    ?Franja abierta a la comunidad para exploración libre

    • Fechas: De martes a viernes
    • Horarios: De 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

    La cita es en la Cinemateca de Bogotá, ubicada carrera Tercera #19-10.

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