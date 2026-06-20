Últimos días para postularse en la convocatoria para el Pago por Servicios Ambientales Hídricos

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, amplió hasta el lunes 22 de junio de 2026 el plazo para postularse en la convocatoria regional del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídrico (PSAH).

El programa reconoce económicamente, por un período definido y sujeto al cumplimiento de acuerdos de conservación, a quienes protegen áreas fundamentales para la regulación hídrica. Cuando estos ecosistemas se mantienen saludables, los suelos conservan su capacidad de infiltrar, almacenar y liberar gradualmente el agua, lo que favorece una mejor regulación hídrica durante el año.

Como novedad, esta convocatoria permite la postulación de predios que hayan participado anteriormente en programas de Pago por Servicios Ambientales financiados con recursos del Distrito.

Pueden participar propietarios de predios rurales, juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos, cooperativas y otras organizaciones con predios ubicados en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico en Bogotá y los municipios de Choachí, La Calera, Fómeque, Guasca, Sesquilé y Guatavita. La SDA ha recibido 62 postulaciones, las cuales avanzan en las etapas de evaluación jurídica, técnica y social establecidas para la selección de los acuerdos.

«Queremos que más personas y organizaciones que cuidan territorios estratégicos para el agua de la ciudad y la región puedan vincularse al programa y recibir un reconocimiento por esa labor. Bogotá también cuida a quienes cuidan el agua desde el territorio”, señaló la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

Carlos Costa, director ejecutivo de la ONG Conservación Internacional Colombia, organización que apoyará el proceso de Pago por Servicios Ambientales en territorio, aseguró que:

“Los expertos de CI Colombia ya están adelantando procesos de caracterización en territorio, de la mano de las comunidades. Tenemos una trayectoria importante en la protección y conservación del corredor de páramos, por eso, para nosotros es muy importante unirnos a esta meta de la alcaldía Galán. En el mes de junio estaremos apoyando la firma de nuevos acuerdos de conservación para estas áreas de importancia ecológica”.

¿Cómo postularse?

Las personas u organizaciones interesadas deberán enviar al correo postulacionespsa@ambientebogota.gov.co, con el asunto “Postulación Programa PSAH”, el siguiente formulario de postulación diligenciado: http://www.conservation.org.co/media/FormularioPSAH.pdf

De acuerdo con el tipo de interesado, deberán adjuntar la siguiente documentación:

Propietarios

Certificación catastral del predio. Documento de identidad. Certificado de tradición y libertad.

Poseedores (uno o más de los siguientes soportes)

Inscripción en catastro como propietarios. Recibos de pago de impuestos del último año. Recibos de servicios públicos (últimos tres meses). Declaración extrajuicio ante notario que acredite la posesión.

Organizaciones colectivas