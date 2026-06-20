Suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá este 20 y 21 de junio
Foto: Acueducto de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que este fin de semana del 20 y 21 de junio del 2026 estarán suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales.
Lo anterior debido a que las unidades policiales se dispondrán a los procesos de alistamiento y desarrollo de la jornada de elecciones de segunda vuelta presidencial.
La operación normal se retomará el martes 23 de junio del 2026.
La EAAB agradece la comprensión e invita a las personas interesadas a programar su visita en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la página www.acueducto.com.co
Ten en cuenta
- El aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés.
- Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha. La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción.
- En caso de no poder asistir, la invitación es cancelar con anticipación la reserva y así darles a más personas la oportunidad para visitar los senderos.
- Recuerda: No transites en horarios o jornadas fuera de la operación disponible.