Suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá este 20 y 21 de junio

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que este fin de semana del 20 y 21 de junio del 2026 estarán suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales.

Lo anterior debido a que las unidades policiales se dispondrán a los procesos de alistamiento y desarrollo de la jornada de elecciones de segunda vuelta presidencial.

La operación normal se retomará el martes 23 de junio del 2026.

La EAAB agradece la comprensión e invita a las personas interesadas a programar su visita en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la página www.acueducto.com.co

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