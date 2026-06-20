    • Bogotá

    Suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá este 20 y 21 de junio

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra árboles en un sendero ecológico Foto: Acueducto de Bogotá

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que este fin de semana del 20 y 21 de junio del 2026 estarán suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales.

    Lo anterior debido a que las unidades policiales se dispondrán a los procesos de alistamiento y desarrollo de la jornada de elecciones de segunda vuelta presidencial.

    La operación normal se retomará el martes 23 de junio del 2026.

    La EAAB agradece la comprensión e invita a las personas interesadas a programar su visita en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la página www.acueducto.com.co

    Ten en cuenta

    • El aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés.
    • Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha. La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción.
    • En caso de no poder asistir, la invitación es cancelar con anticipación la reserva y así darles a más personas la oportunidad para visitar los senderos.
    • Recuerda: No transites en horarios o jornadas fuera de la operación disponible.

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