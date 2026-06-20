Por segunda vuelta presidencial, este domingo 21 de junio no habrá Ciclovía en Bogotá

Foto: IDRD.

Por motivo de la segunda vuelta presidencial, este domingo 21 de junio de 2026, no habrá operación de la Ciclovía de Bogotá.

La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red del gran parque lineal de la ciudad y responde a las medidas adoptadas por el Distrito durante las elecciones para facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en Bogotá.

Este espacio, reconocido como uno de los puntos de encuentro de recreación y actividad física más importantes de Colombia y del mundo, retomará su operación habitual el domingo 28 y lunes festivo 29 de junio, para seguir promoviendo el disfrute seguro del espacio público y la actividad física en el Distrito Capital.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a consultar oportunamente su puesto de votación y a participar en esta jornada democrática para la construcción de ciudad y el fortalecimiento de las instituciones.