Atención de segunda vuelta presidencial: Preconteo da como ganador a Abelardo de la Espriella; el presidente Petro afirma: Hay que esperar el escrutinio

–Teniendo en cuenta los boletines de la Registraduría sobre el preconteo realizado en las mismas mesas de votación, resulta como ganador en la segunda vuelta presidencial el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella por una diferencia de 260 mil votos sobre Iván Cepeda, aspirante de Pacto Histórico.

Concretamente en el último boletín de la Registraduría, el número 22, faltando apenas menos de 300 mesas por reportar, De la Espriella contabilizó 12 millones 937 mil 333 votos, mientras que Cepeda sumó 12 millones 691 mil 709 votos, con el 99,80 por ciento de las mesas. La diferencia es de 245 mil 624 votos.

Frente a este resultado, el presidente Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta en su cuenta en X. Tácitamente no acepta este resultado: «No se puede proclamar ningún presidente»

El mandatario señaló que con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda, por lo que afirma, no sé puede proclamar ninguno presidente

Agrega que es el escrutinio el que determina quién es el presidente. «Obedezco a los jueces», puntualizó.

El jefe del Estado pidió «tranquilidad entre la ciudadanía por favor» y puntualizó.

También indicó que la realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad.

Y Finalmente planteó: «Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir».