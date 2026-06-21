Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 23 al jueves 25 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). De este martes 23 al jueves 25 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 23 de junio de 2026

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Bosa

Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero

De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

Andrea, Santa Librada, Marichuela, San Juan Bautista, Barranquillita, Santa Librada Norte, Gran Yomasa, La Cabana Usme

De la Calle 67 Sur a la Calle 78 Sur, entre la Carrera 7 a la Carrera 14T

8:00 p.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia, Puente Norte

De la Calle 160A a la Calle 163B, entre la Carrera 5 Este a la Avenida Carrera 7

10:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo

Engativá

San José, La Cofradía, La Rosita, La Veracruz.

De la Avenida Calle 26 a la Calle 39, entre la Carrera 94 a la Carrera 103

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

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Miércoles 24 de junio de 2026

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Fontibón

Las Brisas de Fontibón, Puente Grande

De la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 128 a la Carrera 138A

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Antonio Nariño

Policarpa

Por la Calle 2 Sur entre la Carrera 11 a la Carrera 10

6:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte Área Comercial E Industrial, Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana

De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Rafael Uribe Uribe

La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes, Diana Turbay, Cerros de Oriente

De la Carrera 3F Este a la Carrera 5L, entre la Calle 48B Sur a la Diagonal 52A Sur

8:00 p.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Cerros de Oriente, San Martín Sur, Diana Turbay Arrayanes, La Picota Oriental, Diana Turbay Cultivos, Porvenir, Palermo Sur, La Paz, Danubio II, Danubio, Arrayanes IV, Los Arrayanes II, San Agustín, La Fiscala Norte, Diana Turbay, La Fiscala, Las Guacamayas I, Marruecos Y Arrayanes V.

De la Calle 48 Sur a la Calle 66 Sur, entre la 3 Este a la Avenida Carrera 14

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

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Jueves 25 de junio de 2026

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Fontibón

Granjas de Techo, Montevideo

De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A

De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primero de Mayo)

De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primero de Mayo) a la Transversal 72I

De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme y Rafael Uribe Uribe

Danubio, La Paz Rafael Uribe

De la Carrera 3 a la Avenida Carrera 14, entre la Diagonal 52 Bis Sur a Diagonal 62 Sur

8:00 p.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Alquería La Fragua Norte

De la Avenida Carrera 68 a la Transversal 68F, entre la Calle 37B Sur a la Calle 30 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.