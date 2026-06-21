Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 3588 – Noche

Paisita

Día 5621 – La 5ta 1 – Noche 1119 – Zorro

Chontico

Día 7048 – La 5ta 4 – Noche

Sinuano

Día 3878 – La 5ta 3 – Noche

Cash Three

Día 335 – Noche

Play Four

Día 4249 – Noche

Samán

Día 1025

Caribeña

Día 8300 – La 5ta 3 – Noche

Motilón

Tarde 4850 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 9753 – La 5ta 1 – Tarde 7319 – La 5ta 7