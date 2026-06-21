Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 3588 – Noche
Paisita
Día 5621 – La 5ta 1 – Noche 1119 – Zorro
Chontico
Día 7048 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 3878 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 335 – Noche
Play Four
Día 4249 – Noche
Samán
Día 1025
Caribeña
Día 8300 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 4850 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 9753 – La 5ta 1 – Tarde 7319 – La 5ta 7