Elección presidencial en Colombia: Más de 16.000 observadores nacionales e internacionales acompañan Segunda vuelta

–Más de 16.000 observadores nacionales e internacionales acompañan la segunda vuelta presidencial en Colombia, en lo que constituye uno de los mayores despliegues de veeduría electoral en el país, informó el registrador nacional, Hernán Penagos.

«En total, se trata de 1.150 observadores internacionales y 15.483 observadores nacionales, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada en todo el territorio», dijo.

Destacó que el sistema electoral colombiano “es potente y cuenta con todas las garantías para esta jornada”, sustentado en una robusta estructura institucional de control, vigilancia y transparencia.

Agregó que el proceso está respaldado por más de 850.000 jurados de votación, cerca de 400.000 testigos electorales y una trazabilidad total en el conteo manual de los votos.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos a vivir esta jornada como una fiesta democrática, en la que la participación y la confianza en las instituciones sean protagonistas.

«Son 122 mil mesas y para estas elecciones se han acreditado más de 400 mil testigos. Me decía el presidente del CNE que ellos, junto con ustedes, garantizan la transparencia y la confianza en el proceso electoral», destacó el Registrador Nacional del Estado Civil (@Registraduria), Hernán Penagos, durante la instalación de la #ObservaciónInternacionalCNE.

De otro lado, la Registraduría Nacional informó que dispuso varios canales para la consulta de los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial 2026 o Los resultados preliminares podrán seguirse a través de las aplicaciones ‘Elecciones Presidenciales 2026’ o ‘aVotar’, el chatbot institucional, la página web y las redes sociales oficiales de la Registraduría Nacional. o Las aplicaciones se pueden descargar de manera gratuita en Google Play y App Store. Los resultados estarán disponibles a partir del 21 de junio, a las 4:00 p. m.

–La Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de la ciudadanía una aplicación exclusiva para la consulta de los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio.

La aplicación ‘Elecciones Presidenciales 2026’ se puede obtener, y actualizar si se descargó para la primera vuelta, de manera gratuita en Google Play y App Store.

Esta fue diseñada para que los ciudadanos en cualquier lugar del país o el exterior conozcan en tiempo real los resultados preliminares de esta jornada democrática.

A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán consultar los resultados por candidato con el respectivo porcentaje de votos, así como visualizar las votaciones mediante mapas interactivos que muestran las mesas informadas, el número de votantes y los datos consolidados a nivel nacional y departamental.

Adicionalmente, la entidad dispuso otros canales oficiales para hacer seguimiento a los resultados preliminares:

1. Aplicación ‘aVotar’.

2. Chatbot institucional.

3. Página web: www.registraduria.gov.co.

4. Transmisión a través de las redes sociales institucionales: YouTube: https://www.youtube.com/user/RegistraduriaNal X: https://x.com/Registraduria Registraduría Nacional del Estado Civil