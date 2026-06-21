Procurador: «Están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar en completa paz”

— El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, señaló a pocas horas de que se abran las urnas para la segunda vuelta de la elección presidencial, “podemos decirles a toda Colombia y a la comunidad internacional que están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar en completa paz”.

El jefe del Ministerio Público destacó que “no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos”.

Además, agregó que “vamos a tener una elección presidencial en completa paz y en armonía”.

Eljach Pacheco añadió que la “Constitución y las instituciones prevalecerán cualquier que sea el resultado de la votación”.

Como representante de la sociedad y en defensa del ordenamiento jurídico le exigió a las autoridades «hacer respetar el derecho de los colombianos a una elección libre y también a que se respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en las urnas”.

Pidió a los colombianos “su apoyo incondicional para que después de votar respetemos los resultados y acojamos el veredicto de las urnas en completa paz, en Paz Electoral”.?

En el marco de la estrategia Paz Electoral, la Procuraduría General de la Nación desplegó un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.

Durante la jornada electoral y los escrutinios, un total de 10.228 funcionarios del Ministerio Público ejercerán de manera coordinada funciones de vigilancia preventiva e intervención. De ellos, 3.479 corresponden a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales y 2.349 a la Defensoría del Pueblo.

Entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.000 comisiones escrutadoras de los diferentes niveles habilitadas en todo el país. De manera específica, en Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en el recinto Corferias de esta circunscripción electoral.

Igualmente, este 21 de junio, a partir de las 7:00 a. m., funcionará el Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, con el propósito de recibir y gestionar quejas ciudadanas sobre posibles irregularidades electorales y brindar apoyo técnico a los funcionarios desplegados en el territorio nacional.

Además, la Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.

Así mismo, se realizará la vigilancia técnica a los diferentes elementos de tipo logístico que servirán de soporte para la operatividad de las comisiones escrutadoras, tanto en el componente físico como en lo digital (hardware y software).

De igual manera, se hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional, entre ellos los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y en el Distrito Capital.

Por su parte el director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que la institución está desplegada en todo el territorio nacional un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

«Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto con respeto, civismo y responsabilidad, y a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la transparencia del proceso electoral. Su información es fundamental para proteger la voluntad de los colombianos», señaló el oficial.

«La democracia se fortalece con participación, convivencia y compromiso ciudadano. El buen comportamiento de los colombianos también habla de un país», puntualizó.

??????? ??? ??????????? ??????? ??? ???? ??? ?? ?????????? Estamos preparados para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional. Invitamos a todos los… pic.twitter.com/HeS9nPFx6A — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 21, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó el fortalecimiento de la protección de la infraestructura digital a través del PMU Cibernético y la articulación con la Fiscalía para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

En el caso de Bogotá, informó que más de 12.500 policías, 46 secciones de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, 21 pelotones del Ejército Nacional y capacidades de blindados, drones, antidrones, Policía Militar y Fuerzas Especiales hacen parte del dispositivo de seguridad para la jornada electoral de este domingo en Bogotá.

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