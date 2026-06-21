Estado del tiempo durante la elección presidencial en Colombia

–Para las próximas horas sobre el territorio nacional se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con los mayores acumulados de precipitación probablemente en sectores del oriente, sur y occidente de la región Caribe, occidente, centro y norte de la Pacífica, norte de la Andina, oriente y occidente de la Orinoquia y al centro y occidente de la Amazonia.

De acuerdo al pronóstico del estado del tiempo para Colombia, según el IDEAM, este día de elecciones, se esperan lluvias en amplias zonas del país, como en la región Pacífica, el occidente de la Amazonía y sectores del centro de la región Andina.

#SNGRDIdeam | ?? De acuerdo al pronóstico del estado del tiempo para Colombia, según el @IDEAMColombia, el domingo, día de elecciones, se esperan lluvias en amplias zonas del país, como en la región Pacífica, el occidente de la Amazonía y sectores del centro de la región Andina. pic.twitter.com/sOt5hfgE0C — SNGRDColombia (@SNGRDColombia) June 19, 2026

Durante las últimas horas sobre el territorio nacional se ha presentado cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias intensas en el área marítima al oriente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del litoral del Caribe y Pacífico colombiano. Como también, en amplios sectores del oriente, sur y occidente de la región Caribe, norte y occidente de la Pacífica, oriente y sur de la región Orinoquia y al oriente, norte y occidente de la Amazonia.

Se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas al sur de La Guajira, norte y sur de Cesar, Bolívar y Sucre, nororiente de Magdalena, oriente y occidente de Atlántico, norte y oriente de Córdoba, occidente y sur de Chocó, norte de Cauca, occidente de Norte de Santander, suroriente de Santander, nororiente y occidente de Antioquia, noroccidente de Cundinamarca, en inmediaciones del piedemonte Amazónico y en amplios sectores de Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Lluvias de menor intensidad se han registrado en áreas intermedias de los departamentos citados anteriormente y al occidente y sur de Valle del Cauca, sur y oriente de Nariño y Tolima, sur de Boyacá y Caldas, norte y sur de Risaralda, suroccidente de Huila y noroccidente de Arauca y Casanare.