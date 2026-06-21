Se inició la segunda vuelta en calma; vehemente llamado a votar masivamente y en paz

–En medio del acto protocolario, en la Plaza de Bolívar, con el presidente Gustavo Petro y los dignatarios de los otros grandes poderes del Estado, la altas cortes, y los órganos de control, a las 8 a.m. el Registrador Nacional oficializó la apertura de las urnas para la crucial jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cual culminará a las 4 de la tarde, previéndose que con la celeridad de las anteriores, se entregue la decisión del pueblo colombiano: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Son 41.421.973 los ciudadanos (20.521.149 son mujeres y 19.486.163 hombres) habilitados para sufragar en 122.016 mesas, de ellas 118.346 en el país y en el exterior 3.670 distribuidas en los diferentes consulados.

El presidente Gustavo Petro, en su intervención, comenzó exhortando a los colombianos «a salir a votar como sea», venciendo todos los obstáculos o dificultades geográficas y logísticas, pues advirtió que no es cualquiera la decisión de hoy, se decide el futuro de cada colombiano y sus familias.

Igualmente hizo un llamado a cuidar el voto y solicitó la máxima tranquilidad y sabiduría a la ciudadanía que hoy ejerce su voto libremente.

El presidente Petro defendió la pluralidad política y lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro que representa para la democracia el querer uniformar el pensamiento social y erradicar las posturas divergentes en el escenario público.

«El principal error que debemos evitar: que la diferencia se extinga. Si un país no tiene diferencias está muerto. Su sociedad está muerta. No existe democracia. Aquí varias veces se ha convocado en estos siglos a matarnos, a sangre y fuego, a como sea. Y no, el ser humano se diferencia de la bestia pura es en su capacidad de hablar y de entenderse”, sostuvo el jefe de Estado.

Agregó: “Habermas lo decía: la violencia solo es la falta de comunicación social. Extinguir la diferencia con violencia es fascismo. El peor enemigo de la democracia es querer matar la diferencia».

Y subrayó que «no se debe matar la diferencia, matar la diferencia es fascismo, no hay que tenerle miedo a la diferencia», puntualizó.

El primer mandatario advirtió que “la decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez. Hay que cuidar el voto Indudablemente”.

El jefe del Estado expresó su rechazo a la injerencia de mandatarios del exterior y solicitó a los colombianos después de votar máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla. El voto debe ser libre.

Durante la instalación de la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 2026, el Presidente @PetroGustavo invitó a los colombianos y colombianas a salir a votar, venciendo todos los obstáculos o dificultades geográficas y logísticas. El… pic.twitter.com/P7BP3bif0I — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) June 21, 2026

El primer mandatario hizo un llamado a la serenidad y prudencia a toda la población y a las instituciones, reiterando que la fuerza pública ha propinado duros golpes al narcotráfico para garantizar que la vida y la paz prevalezcan en esta jornada histórica.

«Y finalmente, a toda Colombia, después de votar y entrados a los momentos de intensidad indudables, les solicito la máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla y todas las autoridades aquí presentes. La ciudadanía hoy ejerce autónomamente y libremente, ese voto debe ser libre, la posibilidad de construir paz y no violencia. Hasta aquí hemos construido paz. No más violencia. El presidente de Colombia está por la vida y por la libertad. Libertad. Libertad y vida, siempre, siempre”, puntualizó.

Tras el acto protocolario, el presidente Gustavo Petro, procedió a votar, mostrando antes, la tarjeta marcada en su candidato Iván Cepeda, tal como lo hizo en la primera vuelta el 31 de mayo.

En el acto intervinieron también el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la vicepresidenta del Consejo de Estado, magistrada María del Pilar Bahamón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis; la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Mary Lucero Novoa; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Carlos Arturo Ramírez; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió tres mensajes en su intervención:

1. Votemos masivamente. El voto no solo es un derecho, sino la mejor herramienta que tenemos contra los violentos o quienes quieren afectar nuestro sistema democrático.

2. Respetemos el resultado. Colombia tiene un proceso electoral robusto y transparente. Cualquier inconformidad debe tramitarse de acuerdo a la Ley. No puede haber espacio para llamados irresponsables ni para actos violentos. Quien pierda debe reconocer su derrota.

3. Trabajemos por tener un país unido. El candidato que resulte elegido hoy debe recordar que será el presidente de todos los colombianos y dirigir sus esfuerzos a unir al país. Quien pierda también tiene la responsabilidad de aportar a esa unión.

El alcalde Galán advirtió: «Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado; el presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados y eso no puede cambiar hoy».

Señaló que las instituciones democráticas son la garantía que se tiene para que aquí siempre prime el interés general sobre el particular y que nadie está por encima de la ley.

«Hoy, precisamente, la garantía de esas herramientas democráticas tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación a través de los canales establecidos en la ley sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales y somos nosotros los elegidos popularmente, además, los primeros llamados a garantizar a que se respeten esos canales y cualquier disputa se dirima según se establece la ley», indicó.

«Que hoy sea una jornada en paz. ¡Voten temprano!», concluyó el alcalde.

El registrador nacional dio apertura a la jornada electoral con un llamado a la confianza, la participación y el respeto por la democracia.

Destacó la magnitud del proceso electoral colombiano, respaldado por millones de ciudadanos e instituciones, y reiteró que el país cuenta con todas las garantías para que los colombianos ejerzan su derecho al voto libre en una jornada íntegra y transparente.

“Los protagonistas de las elecciones no son los softwares ni las herramientas tecnológicas, sino los ciudadanos que hacen posible cada etapa del proceso electoral”, reiteró.

Sostuvo que el acto más honesto de transparencia electoral que hace la Registraduría es publicar el mismo día todas las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia, permitiendo que ciudadanos, campañas y autoridades verifiquen los resultados de manera abierta y transparente.

«El proceso electoral colombiano es eminentemente manual y la evidencia física de los votos y de las actas, cualquier divulgación que realice la entidad está plenamente soportada en documentos físicos», puntualizó.

El ministro de Defensa, entregó un parte de tranquilidad tras la apertura de las votaciones. Además precisó: «La democracia se defiende con hechos: salga a votar temprano, hágalo con libertad y respete los resultados».

Destacó que más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública están desplegados en todo el país para proteger la jornada electoral y garantizar que cada colombiano pueda ejercer su derecho al voto en paz y con seguridad.

E hizo recomendaciones:

-No lleve ni utilice celulares en los puestos de votación.

-No caiga en la desinformación.

-No permita que la corrupción o la violencia intenten afectar la voluntad popular.

Pidió a la ciudadanía denunciar si conoce algún delito electoral.